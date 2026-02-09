Haberler

Güncelleme:
Erman Toroğlu denince akla önce futbolun saha içi ve saha dışı renkli kişiliği geliyor. Eski futbolculuk kariyerinden FIFA hakemliğine, ardından televizyon ekranlarından spor köşelerine uzanan yolculuğu, onu Türk sporunun en tanınmış simalarından biri haline getirdi. Peki, Erman Toroğlu kimdir? Erman Toroğlu kaç yaşında, nereli?

Futbolun sahalarında hem oyuncu hem de FIFA düzeyinde hakem olarak uzun yıllar boy gösteren Erman Toroğlu, şimdi ise yorumculuk ve köşe yazarlığıyla sporseverlerin yakından takip ettiği bir isim haline geldi. Peki, 24 Kasım 1948 doğumlu olan Toroğlu, kaç yaşında, hangi şehirden geliyor ve futboldaki kariyerinde hangi önemli dönüm noktalarını geride bıraktı? Eski bir futbolcu ve hakem olarak yaşadığı deneyimler, yorumculuk tarzına nasıl yansıyor? Tüm merak edilen detaylar haberin devamında…

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Erman Refik Toroğlu, 24 Kasım 1948 doğumlu Türk eski futbolcu, FIFA düzeyinde hakem ve günümüzde spor yorumcusu ile köşe yazarı olarak tanınıyor. Futbol kariyerinin ardından hakemliğe adım atan Toroğlu, uluslararası arenada da görev yaptıktan sonra televizyon programlarında spor yorumculuğu yapmaya başladı.

ERMAN TOROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Erman Toroğlu 24 Kasım 1948 doğumlu olduğu için 2026 itibarıyla 77 yaşındadır.

ERMAN TOROĞLU NERELİ?

Erman Toroğlu'nun doğum yeri Türkiye'dir.

ERMAN TOROĞLU'NUN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinin ardından 1989'da FIFA hakemi rozetini alan Toroğlu, 1991'de İsviçre ile San Marino arasında oynanan Euro 92 eleme maçını yönetti. Son profesyonel hakemlik maçını 5 Aralık 1993'te Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan 1. Lig maçında yönetti.

1996 yılında Show TV'de yayınlanan "Maraton" programıyla yorumculuğa başladı ve 2004 yılına kadar devam etti. 2010'da programdan ayrılan Toroğlu, günümüzde EkolTV'de maç yorumları yapıyor ve kısa bir süre TRT'de de spor yorumculuğu yaptı. Futbolculuk kariyerinde Ankaragücü ile Türk Kupası (1971–72) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası (1977) kazandı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
