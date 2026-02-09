Erman Toroğlu hakkında neden soruşturma açıldı? SON DAKİKA! Erman Toroğlu, Dursun Özbek hakkında ne dedi?

Türk futbol kamuoyu, spor yorumcusu ve eski FIFA kokartlı hakem Erman Toroğlu'nun bir televizyon programında yaptığı açıklamaların ardından başlayan adli süreçle birlikte yeni bir tartışmanın içine girdi. Sözcü TV ekranlarında dile getirilen iddialar, yalnızca spor dünyasında değil, hukuk ve medya çevrelerinde de geniş yankı uyandırdı. Peki, Erman Toroğlu, Dursun Özbek hakkında ne dedi? Erman Toroğlu'na neden soruşturma açıldı? Detaylar...

ERMAN TOROĞLU, DURSUN ÖZBEK HAKKINDA NE DEDİ?

Erman Toroğlu, katıldığı televizyon programında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçtiği iddia edilen bir konuşmaya atıfta bulundu. Toroğlu, bu konuşmaya ilişkin bilgilerin doğrudan değil, duyuma dayalı olduğunu özellikle vurguladı.

Açıklamasında, Dursun Özbek'in federasyon başkanıyla yaşadığı bir tartışma sırasında "Sakın aramızda konuşulanı açıklama" ifadesini kullandığını hatırlattı. Bu cümleden hareketle kamuoyunda yankı uyandıran iddiayı şu şekilde aktardı:

Toroğlu, duyduğunu ifade ettiği iddiaya göre, Dursun Özbek'in federasyon başkanına şu minvalde bir söz söylediğinin konuşulduğunu dile getirdi:

"Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü. İçeriden de baskı var, bize yardım ol, destek çık."

Bu iddiayı aktarırken Erman Toroğlu, açıklamasının sonunda "İnşallah doğru değildir" dedi.

ERMAN TOROĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Söz konusu açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erman Toroğlu hakkında resen soruşturma başlattığını kamuoyuna duyurdu. Savcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

SAVCILIĞIN RESMİ AÇIKLAMASI

"Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman TOROĞLU hakkında, 08.02.2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalarından dolayı TCK 217/A maddesi doğrultusunda "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası bakımından re'sen soruşturma işlemine başlanılmıştır. Adı geçen kişinin şüpheli olarak alınan ifadesinde özetle katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini beyan ettiği tespit edilmiş olup, şüpheli Erman Toroğlu ifade işlemleri tamamlanmasından sonra adli kontrol talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."