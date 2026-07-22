ERKEN EMEKLİ OLAMAYANLAR (TAM LİSTE) Erken emeklilik hakkı olmayanlar kimler?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik başvurularına ilişkin önemli bir bilgilendirme yayımladı. Kurumun açıklamasına göre, sigortalılık başlangıcından önce malul olduğu tespit edilen kişilere malullük aylığı bağlanmıyor. Ancak bu durumdaki vatandaşların emeklilik hakkı tamamen ortadan kalkmıyor. SGK, belirli sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını yerine getiren kişilerin yaşlılık sigortası kapsamında emekli olabileceğini duyurdu. Peki, erken emeklilik hakkı olmayanlar kimler? Detaylar...

ERKEN EMEKLİ OLAMAYANLAR

SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, malulen emeklilikten yararlanabilmek için çalışma gücünün en az yüzde 60'ının sigortalı olduktan sonra kaybedilmiş olması gerekiyor. Kurum Sağlık Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, sigortalılık başlangıcından önce malul olduğu tespit edilen kişilere malullük aylığı bağlanmıyor.

Malulen emeklilik kapsamında değerlendirilmeyen bu kişiler için SGK, farklı bir emeklilik yolunun bulunduğunu da açıkladı. Buna göre, gerekli sigortalılık süresi ve prim günü koşullarının sağlanması halinde yaşlılık sigortası kapsamında emeklilik hakkı elde edilebiliyor.

SGK'nın paylaşımında, malulen emeklilik başvurularında Kurum Sağlık Kurulu kararının esas alındığı ve değerlendirmelerin yürürlükteki sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde yapıldığı vurgulandı.

ERKEN EMEKLİLİK HAKKI OLMAYANLAR KİMLER?

SGK'nın yayımladığı bilgilendirmeye göre, sigortalılık başlangıcından önce malul olduğu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen kişiler, malulen emeklilik kapsamında aylık alamıyor.

Malulen emeklilik için aranan temel şartlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Çalışma gücünün en az yüzde 60'ının sigortalı olduktan sonra kaybedilmiş olması,

En az 10 yıl sigortalılık süresinin bulunması,

En az 1.800 gün prim ödenmiş olması.

Bununla birlikte, sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan kişiler açısından 10 yıllık sigortalılık süresi şartı uygulanmıyor. SGK'nın açıklamasına göre bu kapsamda yalnızca prim günü şartı dikkate alınıyor.

Malulen emeklilik sistemi kapsamında, çalışma hayatı sırasında oluşan iş gücü kaybı nedeniyle daha az prim günüyle ve yaş şartı aranmadan emeklilik imkânı bulunuyor.

MALULEN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

SGK'nın paylaştığı bilgilere göre, malulen emekli aylığı hesaplanırken sigortalının çalışma hayatı boyunca bildirilen primleri ile Prime Esas Kazanç (PEK) tutarları esas alınıyor.

Açıklamada, primleri asgari ücret seviyesinden yatırılmış olsa bile bağlanacak malullük aylığının yasal taban sınırın altında olamayacağı belirtildi. Buna göre malulen emekli olan sigortalılar için en düşük malullük aylığı 23.552 TL olarak uygulanıyor.

SİGORTALILIK ÖNCESİ MALUL OLANLAR İÇİN EMEKLİLİK İMKÂNI

SGK, sigortalı olmadan önce malul olduğu belirlenen kişilerin emeklilik hakkını tamamen kaybetmediğinin altını çizdi.

Kurumun açıklamasına göre bu kişiler;

15 yıl sigortalılık süresini,

3.600 ila 3.960 gün arasında değişen prim günü şartını

tamamlamaları halinde yaşlılık sigortası kapsamında emekli olabiliyor.

SGK'nın bilgilendirmesi, malulen emeklilik ile yaşlılık sigortası kapsamındaki emeklilik uygulamalarının farklı şartlara tabi olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, başvuruların Kurum Sağlık Kurulu değerlendirmeleri doğrultusunda sonuçlandırıldığını hatırlattı.