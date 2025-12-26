Ergün Nazlı kimdir, gözaltına mı alındı? Ergün Nazlı neden gözaltına alındı?

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında adı geçen futbolculardan biri olan Ergün Nazlı'nın kim olduğu ve gözaltına alınıp alınmadığı araştırılmaya başlandı. Genç futbolcunun kariyeri ve dosyadaki yeri dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ERGÜN NAZLI KİMDİR?

Ergün Nazlı, 5 Ocak 2001 tarihinde Manavgat'ta doğmuştur. Türk vatandaşı olan Nazlı, profesyonel futbolcudur.

Lisans numarası 2023475 olan futbolcu, Yalova FK 77 Spor Kulübü forması giymektedir. Kulübüyle olan sözleşmesi 11 Eylül 2025 tarihinde başlamış olup 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam etmektedir.

Futbol kariyerine 1966 Serik Cumalı Spor'da filiz lisansla başlayan Ergün Nazlı, uzun yıllar Serik Spor Futbol A.Ş. bünyesinde amatör ve profesyonel olarak forma giydi. Daha sonra sırasıyla Batman Petrol Spor A.Ş. ve Düzce Cam Düzcespor kulüplerinde oynadı. 2025 yılı itibarıyla kariyerini Yalova FK 77 Spor Kulübü'nde sürdürmektedir.

ERGÜN NAZLI GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. Ergün Nazlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Yasa Dışı Bahis Soruşturması" kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 29 şüpheli arasında yer alıyor. Operasyonlar sonucunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ERGÜN NAZLI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılık açıklamasına göre Ergün Nazlı, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı değerlendirilen 14 futbolcu şüpheli arasında bulunuyor.

Soruşturma kapsamında bazı futbolcuların kendi takımlarının maçına, rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadığı tespit edildi. Bu kapsamda Ergün Nazlı hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında 14'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlarda Eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur'un da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen isimlerden bazıları şunlardır:

Bahattin Berke Demircan

Doğukan Çınar

Ergün Nazlı

Furkan Demir

Gökhan Payal

Hüseyin Aybars Tüfekçi

İbrahim Yılmaz

Mert Aktaş

Mustafa Çeçenoğlu

Tufan Kelleci

Erden Timur

Fatih Kulaksız

Mirza Şerifoğlu

Enes Bartan

Umut Esel

Buğra Cem İmamoğulları

Burcu Kurt

Savcılık, soruşturmanın MASAK raporları, banka hesap hareketleri, HTS kayıtları, yasal bahis verileri ve dijital materyallerin incelenmesi doğrultusunda yürütüldüğünü açıkladı.