Eren Tozlu, Türk futbolunun önemli forvet oyuncularından biridir. 27 Aralık 1990 tarihinde Giresun'da dünyaya gelmiş olan Tozlu, futbol kariyerine doğduğu şehrin amatör kulüplerinden İl Özel İdaresi Gençlik ve Spor'un altyapısında başladı. Futbola olan ilgisi ve yeteneği kısa sürede dikkat çekti ve Giresunspor altyapısına transfer olarak profesyonel kariyerinin ilk adımlarını attı. Peki, Eren Tozlu kimdir? Futbolcu Eren Tozlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

EREN TOZLU KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde özellikle golcülüğü ile ön plana çıkan Eren Tozlu, TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmiştir. Kariyeri boyunca pek çok kulüpte forma giymesine rağmen, en başarılı dönemlerini Erzurumspor FK ile yaşamaktadır. 31 Ekim 2025 tarihinde 1. Lig kariyerindeki 88. golünü atarak, ligin tüm zamanların en çok gol atan yerli oyuncusu unvanını kazanmıştır.

FUTBOLCU EREN TOZLU KAÇ YAŞINDA?

Eren Tozlu, 27 Aralık 1990 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

EREN TOZLU NERELİ?

Eren Tozlu, Giresun doğumludur.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Eren Tozlu'nun futbol yolculuğu, Giresun'un amatör ekiplerinden İl Özel İdaresi Gençlik ve Spor'un altyapısında başlamıştır. Buradaki performansı onu Giresunspor altyapısına taşımıştır. 2009 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak Giresunspor'un A takımı kadrosuna dahil olmuştur. As takımda ilk resmî karşılaşmasını 19 Aralık 2009 tarihinde Kartalspor'a karşı oynamıştır.

2010-2011 sezonunda kiralık olarak 3. Lig ekiplerinden Pazarspor'da forma giymiş, burada düzenli olarak ilk 11'de görev almıştır. Bu deneyim, onun saha tecrübesini artırmış ve oyununu geliştirmesine katkı sağlamıştır.

2011-2012 sezonunun başında Giresunspor'a geri dönen Eren, sezon boyunca düzenli olarak ilk 11'de sahaya çıkmıştır. Sezonu 15 golle tamamlamasına rağmen takımının küme düşmesini engelleyememiştir. Özellikle sezonun son 4 haftasında attığı 5 gol, onun golcü kimliğini pekiştirmiştir.

Sezon sonunda Mersin İdman Yurdu'na transfer olan Eren, burada üç sezon kalmasına rağmen sınırlı forma şansı bulmuştur. 2014-2015 sezonunun ara transfer döneminde Samsunspor'a transfer olmuş ve TFF 1. Lig'de kendini yeniden göstermiştir.

2021-2022 sezonunda Erzurumspor FK'ya transfer olan Eren Tozlu, burada kariyerinin zirve performanslarından birini sergilemiştir. 31 Ekim 2025 tarihinde 1. Lig tarihindeki 88. golünü atarak ligin tüm zamanların en çok gol atan yerli oyuncusu unvanını kazanmıştır.