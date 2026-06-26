Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileri öncesinde milyonlarca emekli maaş düzenlemelerine odaklandı. Özellikle en düşük emekli aylığında yapılacak olası düzenleme kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli (SSK-Bağ-Kur) maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temmuz ayında açıklanacak enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli maaşlarının mevcut sistem doğrultusunda yeniden şekilleneceğini söyledi.

Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var."

En düşük emekli maaşına ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, bu konuda yürürlüğe girecek herhangi bir düzenlemenin kanunla yapılması gerektiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır."

Yılmaz'ın açıklamalarında en düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkarılacağına ilişkin herhangi bir rakam paylaşılmadı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ (SSK-BAĞ-KUR) MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Toplantıda yöneltilen sorular arasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik temmuz zammı ile refah payı beklentileri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ve memur maaş artışlarında işleyen otomatik sisteme dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Emekli, memura zamda otomatik sistem var, artışlar ona göre şekilleniyor. Enflasyon neyse o yansıtılıyor. En düşük emekli aylığına ilişkin de yasal düzenleme yapılıyor. Bu da sosyal devlet politikası."

Yılmaz, açıklamasının devamında en düşük emekli aylığının mevcut sistem içerisindeki farklı yapısına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz. Burada otomatik yansımadığı bir alan var. Prime dayalı değil, kök maaşa bakarsanız o çok daha düşük. O konuda Meclis gerekeni yapacaktır."

Yılmaz'ın açıklamalarında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşının kaç TL olacağına ilişkin herhangi bir tutar yer almadı. Düzenlemeye ilişkin sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütülecek yasal çalışmayla netleşeceği ifade edildi.

TEMMUZ ENFLASYONU MAAŞ DÜZENLEMELERİNDE BELİRLEYİCİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisinin esas alınacağını söyledi.

Yılmaz, hükümetin enflasyona ilişkin yaklaşımını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz."

Açıklamalarda, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin ise mevcut otomatik artış sisteminden farklı olarak kanuni düzenleme kapsamında ele alınacağı vurgulandı.

ENFLASYONLA MÜCADELEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Toplantıda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail-İran hattında yaşanan gelişmelerin ekonomik programa dışsal etkiler oluşturduğunu söyledi.

Yılmaz, savaşın enerji ve finansman maliyetleri üzerinde etkili olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD İsrail İran savaşı programımıza dışsal etki yaptı, enflasyon artırıcı, büyümeyi azaltıcı etki yaptı. Dünyada enerji, finansman maliyetleri arttı. Merkez bankaları faiz oranlarını yüksek tuttu."

Yılmaz, petrol fiyatlarında son dönemde nispi bir düzelme yaşandığını ifade ederek enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdürüleceğini söyledi.

Ayrıca konut ve gıdanın enflasyon sepetinde en yüksek ağırlığa sahip kalemler olduğunu belirten Yılmaz, bu alanlarda yapılacak çalışmaların toplumsal refah açısından önem taşıdığını dile getirdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Toplantıda "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasal düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında şekilleneceğini ifade etti.

Yılmaz, komisyonda tüm siyasi partilerin katkısıyla hazırlanacak düzenlemelerin daha güçlü bir zemine oturacağını belirterek, yasa çalışmalarının Meclis sürecinde son şeklini alacağını söyledi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa hazırlıklarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasa ihtiyacına vurgu yapan Yılmaz, hazırlık çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, çalışmanın tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı'na sunulacağını ve daha sonra diğer siyasi partilerle istişare sürecinin yürütüleceğini ifade etti.

TRUMP YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Türkiye'ye yaklaşımına ilişkin soruyu da yanıtlayan Cevdet Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi.

Yılmaz, liderler düzeyindeki olumlu diyaloğun ülkelere de yansıdığını belirterek, Trump yönetiminin Türkiye'ye karşı olumlu bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.