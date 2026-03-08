Haberler

Emre Kılınç neden yok, Fenerbahçe Samsunspor maçında Emre Kılınç yok mu?

Fenerbahçe – Samsunspor maçında gözler, Emre Kılınç'ın sahada olup olmayacağına çevrildi. Taraftarlar ve spor otoriteleri, deneyimli futbolcunun kadroda yer almamasıyla ilgili detayları merak ediyor. Emre Kılınç'ın maça neden dahil edilmediği ve bu durumun maçın gidişatını nasıl etkileyeceği, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Samsun spor karşı karşıya gelirken, Emre Kılınç'ın maç kadrosunda yer almaması dikkat çekti. Bu gelişme, özellikle Emre Kılınç hayranları ve maç öncesi analiz yapan spor medyası tarafından yoğun şekilde konuşuluyor. Peki, Emre Kılınç Fenerbahçe – Samsunspor maçında neden yok ve yokluğu takımı nasıl etkileyecek?

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI DEVAM EDİYOR

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Karşılaşmada Samsunspor, 2-1 önde devam ediyor.

EMRE KILINÇ NEDEN YOK?

Fenerbahçe Teknik Direktörü, Emre Kılınç'ın antrenman eksiği nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor. Deneyimli futbolcunun tam performansına ulaşmadan sahaya çıkmasının riskli olabileceği belirtiliyor. Bu karar, takımın orta saha düzenini etkileyebilir ve maçın gidişatında belirleyici rol oynayabilir.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ VE TAKTİK DİZİLİMİ

Sarı-lacivertlilerin sahadaki 11'i şu şekilde: Ederson, Mert, Brown, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Cherif.

SAMSUNSPOR'DA DİKKAT ÇEKEN 11

Samsunspor ise sahaya Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse ve Mouandilmadji ile çıktı.

