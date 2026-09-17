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Aşağıdaki metni, verdiğiniz bilgiler çerçevesinde ve mülkiyet yapısına ilişkin resmi banka kaynaklarını esas alarak hazırladım. 17 Eylül 2026 tarihli KAP açıklamasında Emlak Katılım'ın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.'nin Katılımevim ve Birevim'in satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığı duyurulmuş durumda; ancak bu gelişme bankanın kendi ortaklık yapısını değiştiren tamamlanmış bir işlem olarak açıklanmadı. Peki, Emlak Katılım kimin? Emlak Katılım devletin mi? Emlak Katılım bankası kimin? Detaylar haberimizde.

EMLAK KATILIM KİMİN?

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., kamu bankası statüsünde faaliyet gösteren bir katılım bankasıdır. Bankanın ana hissedarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. Bankanın resmi faaliyet raporlarında yer alan ortaklık yapısına göre sermayenin yüzde 99,99'u Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aittir.

Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın bugünkü yapısının temeli, geçmişte faaliyet gösteren Türkiye Emlak Bankası'na dayanmaktadır. Kurumun geçmişinde farklı birleşme ve devir süreçleri bulunurken, banka 25 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan faaliyet izniyle Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. adıyla katılım bankası olarak yeniden faaliyet göstermeye başlamıştır.

Bankanın mülkiyet yapısında belirleyici pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aittir. Resmi banka kayıtlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı dışındaki payların ise çok küçük oranlarda bulunduğu görülmektedir. 2024 yılı bağımsız denetim raporunda sermayesinin yüzde 99,99'unun Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olduğu belirtilmiştir.

EMLAK KATILIM DEVLETİN Mİ?

Emlak Katılım, sermayesinin yüzde 99,99'luk bölümü Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olan bir kamu bankasıdır. Dolayısıyla bankanın ortaklık yapısında devletin belirleyici payı bulunmaktadır. Bankanın resmi faaliyet raporunda da Hazine ve Maliye Bakanlığı, bankanın ana hissedarı olarak gösterilmektedir.

EMLAK KATILIM BANKASI KİMİN?

Emlak Katılım Bankası'nın ana hissedarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. Bankanın resmi finansal raporunda yer alan sermaye yapısına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bankadaki payı yüzde 99,99'dur.

Bu nedenle Emlak Katılım Bankası'nın ortaklık yapısında kamu ağırlığı bulunmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı dışında bankanın sermayesinde çok düşük miktarlarda pay sahibi olan kurum ve gerçek kişiler de bulunmaktadır. Resmi raporda, Hazine ve Maliye Bakanlığı dışındaki payların T. Emlak Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile 33 gerçek kişiye ait olduğu belirtilmiştir.

Emlak Katılım'ın 2026 yılında yeniden gündeme gelmesinin nedenlerinden biri de bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.'nin Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlaması oldu. Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından 17 Eylül 2026 tarihinde KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu sürecin gerekli mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü ve gelişmelerin ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Buradaki satın alma görüşmeleri, Emlak Katılım Bankası'nın kendi hisselerinin el değiştirdiği anlamına gelmemektedir. KAP açıklamasında görüşmelerin bankanın bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. tarafından yürütüldüğü belirtilmiştir.

Bu kapsamda Emlak Katılım'ın mevcut ortaklık yapısı ile bağlı ortaklığının yürüttüğü satın alma sürecinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bankanın resmi finansal raporlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yüzde 99,99'luk payı yer almaya devam etmektedir.