Emekliye ÖTV'siz araç listesi 2026! Emekliye ÖTV'siz araç kimler alabilir, modeller hangileri?

Emeklilere yönelik ÖTV muafiyeti düzenlemesi yeniden Meclis gündemine geldi. Sunulan teklifin detayları ve kapsamı kamuoyunda yakından takip ediliyor. İşte Emekliye ÖTV'siz araç teklifi ve şartları...

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ KİMLER ALABİLİR?

Meclis’e sunulan kanun teklifine göre düzenleme, doğrudan tüm emeklileri kapsamıyor. Teklifte yer alan ifadeler, özellikle esnaf ve sanatkar statüsünde olup Bağ-Kur üzerinden emekli olan vatandaşlara yönelik bir düzenleme içeriyor. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında yer alan kişiler ile 5510 sayılı kanunun 4/1-b maddesine tabi olan emekliler bu kapsama dahil ediliyor. Bu çerçevede, belirli meslek gruplarından emekli olan kişiler için özel bir vergi istisnası planlanıyor.

Mevcut uygulamada ise yalnızca emekli olmak ÖTV muafiyeti için yeterli sayılmıyor. Halihazırda yürürlükte olan mevzuata göre ÖTV istisnasından yararlanabilmek için engellilik kriterlerinin sağlanması gerekiyor. Bu nedenle yeni teklif yasalaşmadığı sürece emeklilerin genel olarak ÖTV’siz araç alması şu an için mümkün değil.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ 2026

2026 yılı itibarıyla emeklilere yönelik ÖTV’siz araç alımına ilişkin resmi bir liste bulunmuyor. Meclis’e sunulan teklif henüz yasalaşmadığı için hangi marka ve modellerin kapsama gireceğine dair net bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle kamuoyunda yer alan araç listeleri veya model iddiaları resmi bir dayanak taşımıyor.

Daha önceki benzer düzenlemelerde Türkiye’de üretilen araçların ön plana çıktığı biliniyor. Yeni bir yasal düzenleme kabul edilirse, yerli üretim araçların kapsamda yer alabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu konuda kesinleşmiş bir liste veya resmi açıklama bulunmadığı için süreç tamamlanana kadar herhangi bir model listesi geçerlilik taşımıyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELERDİR?

Teklifte yer alan düzenlemeye göre ÖTV muafiyeti belirli şartlara bağlı olacak. Buna göre söz konusu hak, emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde yalnızca bir kez kullanılabilecek. Bu sınırlama ile vergi avantajının belirli bir çerçevede uygulanması amaçlanıyor. Ayrıca düzenleme, sadece belirlenen kapsamdaki emekliler için geçerli olacak şekilde hazırlanmış durumda.

Bununla birlikte ÖTV muafiyeti ile satın alınan araçların 5 yıl boyunca satılması veya devredilmesi mümkün olmayacak. Bu kural, vergi avantajının ticari amaçla kullanılmasının önüne geçmek amacıyla teklif metninde yer alıyor. Tüm bu şartlar, teklifin Meclis’te kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması halinde yürürlüğe girecek.