Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan son kanun teklifi, emekli esnaf ve sanatkârların otomobil alımında Özel Tüketim Vergisi'nden ( Ötv ) muaf tutulmasını öngörüyor. Teklif yasalaşırsa, belirli şartları taşıyan emekliler araç alırken ÖTV ödemeyecek ve bu sayede otomobil fiyatlarında ciddi bir avantaj elde edecek. Peki, Emekliye ÖTV'siz araç teklifi kimleri kapsıyor, ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabilecek? Emekliye ÖTV'siz araç şartları neler? Detaylar...

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Kanun teklifine göre, sadece Bağ-Kur üzerinden emekli aylığı alan vatandaşlar bu düzenlemeden yararlanabilecek. Teklif, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmek ve araç sahibi olmalarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış bulunuyor. Mevcut düzenleme, şu aşamada TBMM'de komisyon ve Genel Kurul sürecini bekliyor; yasalaşması durumunda ise Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kanun teklifi, özel bir grup emekliyi hedef alıyor. ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek kişiler şu şekilde özetlenebilir:

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamındaki kişiler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/1-b maddesi uyarınca Bağ-Kur'dan emekli olan vatandaşlar

Bu düzenlemeye göre, söz konusu gruba dahil emekliler yalnızca binek otomobil alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak. Teklifte yer alan şartlar, avantajın tek seferlik kullanımını ve istismarın önlenmesini amaçlıyor. Dolayısıyla her emekli, bu muafiyeti yalnızca bir kez ve belirlenen süre zarfında kullanabilecek.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

ÖTV muafiyetinden faydalanmak isteyen emekliler için kanun teklifinde bazı sınırlamalar ve şartlar bulunuyor:

Tek Kullanım Hakkı: Muafiyet, emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde yalnızca bir defa kullanılabilecek.

Araç Satışı Kısıtlaması: ÖTV'siz alınan araçlar, 5 yıl boyunca satılamayacak veya devredilemeyecek.

Amacın Sınırlandırılması: Düzenleme, vergi avantajının ticari amaçla kullanılmasının önüne geçmek için tasarlandı.

Bu şartlar, düzenlemenin sadece gerçek ihtiyaç sahipleri için geçerli olmasını sağlarken, emeklilerin ekonomik olarak desteklenmesini de hedefliyor. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte emekliler, araç alımında ciddi maliyet avantajına sahip olacak.