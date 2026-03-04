CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan ve TBMM'ye sunulan "Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", emekli küçük esnaf ve sanatkârları hedef alıyor. Teklif, özellikle emeklilik sonrası yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor ve binek otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti sağlıyor. Peki, Emekliye ÖTV'siz araç Meclis'ten geçti mi? Emekli ÖTV'siz araç alma şartları neler, kimler faydalanabilecek? Detaylar...

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ KAMPANYASI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Düzenlemeye göre, 5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf ve sanatkâr statüsünde olan ve 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b (Bağ-Kur) maddesi kapsamında yaşlılık aylığı alan yurttaşlar, emekliliklerinden sonraki 5 yıl içerisinde bir defaya mahsus binek otomobil alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak.

Teklif şu aşamada TBMM'ye sunulmuş olup, henüz yasalaşma süreci tamamlanmamıştır. Ancak sosyal devlet ilkesine dayanan bu adım, küçük esnafın emeklilik sonrası karşılaştığı geçim sıkıntılarını azaltmayı hedefliyor.

EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ ALMA ŞARTLARI NELER?

Kanun teklifine göre emekli ÖTV'siz araç alımı için belirli şartlar bulunuyor:

Statü Şartı : Başvuracak kişinin 5362 sayılı Kanun'a göre esnaf ve sanatkâr statüsünde olması gerekiyor.

Emeklilik Türü : ÖTV muafiyeti yalnızca 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler için geçerli.

Zaman Sınırı : Emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde, sadece bir defaya mahsus araç alımı yapılabilir.

Devir ve Satış Yasağı: ÖTV muafiyeti ile alınan araç, iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca devredilemez. Bu süre dolmadan satış veya devir yapılması durumunda, ödenmeyen ÖTV gecikme faizi ve fer'ileriyle birlikte tahsil edilecek.

İstisna Durumu : Deprem, sel, yangın veya kaza gibi nedenlerle aracın hurdaya ayrılması durumunda, bir defaya mahsus yeniden ÖTV istisnası hakkı tanınacak.

Bu düzenlemeler, suistimale açık olmadan hedeflenen gruba doğrudan sosyal destek sağlamak için tasarlandı.

EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Emekli ÖTV'siz araç kampanyasından yararlanabilecek kişiler, açık ve net şekilde tanımlanmış durumda:

Bağ-Kur Emeklisi Küçük Esnaf ve Sanatkârlar: Teklif yalnızca 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi kapsamında yaşlılık aylığı alan emeklileri kapsıyor.

Emeklilikten Sonraki 5 Yıl İçinde Başvuranlar: Araç alımı, emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde gerçekleştirilmeli ve yalnızca bir kez uygulanabilir.

Özel Durum Hak Sahipleri: Araç, deprem, sel, yangın veya kaza sonucu hurdaya ayrılırsa bir defaya mahsus tekrar ÖTV muafiyeti hakkı kazanılabiliyor.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkârlarımız kriz dönemlerinde dahi kepenk kapatmamak için büyük fedakârlık yaptı. Emeklilikte geliri sabitlenen küçük esnafın ulaşım ve temel ihtiyaçlara erişimi zorlaşıyor. Bu düzenleme hedefli ve suistimale kapalı bir sosyal destek adımıdır" ifadelerini kullandı.