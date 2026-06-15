Emeklilere ÖTV'siz araç SON DAKİKA! Emekliye ÖTV'siz araç Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? ÖTV'siz alınabilecek araç listesi!

Türkiye’de milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan emeklilere ÖTV’siz araç düzenlemesiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Son dönemde kamuoyunda sıkça konuşulan düzenleme, özellikle araç sahibi olmak isteyen emekliler tarafından büyük ilgi görüyor. Peki, emekliye Ötv'siz araç Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? Ötv'siz alınabilecek araç listesi! Detaylar...

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ SON DAKİKA!

Emeklilere ÖTV’siz araç alınabilmesine yönelik düzenleme kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, şu an itibarıyla yürürlüğe girmiş bir uygulama bulunmuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi üzerinde herhangi bir yasalaşma süreci tamamlanmış değil.

Buna karşın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ ile engelli vatandaşların araç alımlarındaki Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) istisnasında önemli değişiklikler yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler için ÖTV muafiyetinin kapsamı genişletildi. Ayrıca ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı sağlık kurulu raporuyla tespit edilen vatandaşlar da belirli şartlar altında araç alımında vergi avantajından yararlanabilecek.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Mevcut bilgiler doğrultusunda söz konusu teklif henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilmiş bir düzenleme değil. Kanun teklifi aşamasındaki çalışma yasalaşmadığı için vatandaşların bugün itibarıyla bu kapsamda araç satın alma hakkı bulunmuyor.

Yasal bir düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için teklifin komisyon süreçlerinden geçmesi, Genel Kurul’da kabul edilmesi ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Dolayısıyla şu an için emeklilere özel bir ÖTV muafiyeti uygulaması aktif değil. Kamuoyunda yer alan bazı haber ve paylaşımlar nedeniyle oluşan bilgi kirliliğine karşı vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kanun teklifinin mevcut metnine göre düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor.

Teklif kapsamında yararlanabilecek gruplar şu şekilde belirtiliyor:

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde bulunanlar,

5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında yaşlılık aylığı alan Bağ-Kur emeklileri.

Bu kapsam dikkate alındığında;

SSK (4/1-a) kapsamında emekli olan işçiler,

Emekli Sandığı kapsamında emekli olan memurlar,

genel olarak teklif kapsamı dışında kalıyor.

Bazı değerlendirmelerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklilerine yönelik ifadeler yer alsa da teklifin temel odağı esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklileri olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle teklifin yasalaşması halinde bile uygulamanın tüm emeklilere değil, belirli bir kesime yönelik olması bekleniyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emeklilere yönelik ÖTV muafiyetinin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.

Çünkü teklif halen yasama sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Meclis’te kabul edilmeyen ve Resmi Gazete’de yayımlanmayan hiçbir düzenleme yürürlüğe girmiş sayılmıyor.

Bu nedenle bugün itibarıyla:

Uygulamanın başlayacağı tarih belli değil,

Başvuru süreci bulunmuyor,

Kesinleşmiş şartlar açıklanmış değil,

Araç satın alma işlemleri için kullanılabilecek bir hak tanımlanmış durumda değil.

Teklifin gelecekte yasalaşması halinde kapsam, şartlar ve uygulama esasları ilgili mevzuat çerçevesinde netlik kazanacak.

ÖTV MUAFİYETİ RESMİ GAZETE'DE

Emeklilere yönelik tekliften bağımsız olarak, engelli bireylerin araç alımlarında uygulanan ÖTV istisnasına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle birlikte ortopedik engeli bulunan vatandaşların vergi avantajından yararlanma kapsamı genişletildi.

Düzenlemeye göre, sürücü belgesi alamayacağı resmi sağlık kurulu raporuyla belirlenen ortopedik engelli bireyler de Kanun’da belirtilen araçların ilk alımında on yılda bir kez olmak üzere ÖTV istisnasından yararlanabilecek.

Ayrıca Türkiye’de engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan bireyler, belirlenen üst limitler dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alma hakkına sahip olmaya devam ediyor.

Yüzde 90’ın altında engellilik oranına sahip kişiler için ise aracın engel durumuna uygun özel tertibatla donatılması şartı uygulanıyor.

ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇ LİSTESİ!

ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek araçlarda belirli kriterler bulunuyor. Özellikle yerlilik oranı şartını karşılayan bazı modeller vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

ÖTV istisnası kapsamında öne çıkan modeller arasında şunlar yer alıyor:

Togg T10X

Togg T10F

Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Cross

Fiat Ulysse

Renault Clio

Renault Megane Sedan

Renault Duster

Toyota Corolla

Toyota Corolla Hybrid

Toyota C-HR Hybrid

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Fiat Modelleri

Fiat markasında ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilen araçlar:

Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Cross

Fiat Ulysse

Renault Modelleri

Renault tarafında ÖTV istisnasına uygun modeller:

Renault Clio

Renault Megane

Renault Duster

Toyota Modelleri

Toyota’nın ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen araçları şu şekilde sıralanıyor:

Corolla Benzinli

1.5 Vision Plus Multidrive S

1.5 Dream Multidrive S

1.5 Dream X-Pack Multidrive S

1.5 Flame X-Pack Multidrive S

1.5 Passion X-Pack Multidrive S

Corolla Hybrid

1.8 Hybrid Dream e-CVT

1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT

Toyota C-HR Hybrid

1.8 Hybrid Flame e-CVT

1.8 Hybrid Passion e-CVT

1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT

1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT

1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT

Hyundai Modelleri

Hyundai’nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu modeller:

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Mevcut bilgiler doğrultusunda Hyundai’nin ÖTV istisnası kapsamında yer alan en düşük fiyatlı aracının 927 bin TL, en yüksek fiyatlı aracının ise 1 milyon 275 bin TL seviyesinde olduğu belirtiliyor.

ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?

ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilebilen araçlar için belirlenen üst limit 2.873.972 TL olarak uygulanıyor.

Bu limit dahilinde;

Binek otomobiller,

Panelvanlar,

Pick-up modelleri,

Arazi taşıtları,

ATV’ler,

Jeep modelleri,

Station wagon araçlar,

ÖTV istisnasından yararlanabiliyor.

Araç türlerine göre motor hacmi şartları ise şu şekilde uygulanıyor:

Binek Otomobiller

Motor silindir hacmi 1.6 litre ve altında olan otomobiller.

Kamyonet ve Ticari Araçlar

Motor hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen van, panelvan ve pick-up tipi araçlar.

Motosikletler

Motor hacmine bakılmaksızın tüm motosikletler.