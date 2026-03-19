Emekli ÖTV'siz araç Meclis'ten geçti mi, şartları neler? ÖTV indirimiyle alınacak araçlar hangileri?

2026 yılı itibarıyla emeklilere özel Ötv'siz araç hakkı ile ilgili birçok iddia sosyal medyada dolaşsa da, resmi bir yasa henüz yürürlüğe girmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bazı milletvekilleri tarafından emeklilere ÖTV muafiyeti getirilmesine yönelik kanun teklifleri sunulmuş olsa da, bu teklifler henüz yasalaşmadı. Peki, Emekli ÖTV'siz araç şartları neler? ÖTV indirimiyle alınacak araçlar hangileri? Detaylar...

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Kadim Durmaz tarafından hazırlanan düzenleme, Meclis'te görüşülmeyi bekliyor. Bu nedenle, emeklilerin ÖTV'siz araç alabileceğine dair paylaşımlar, resmi bir dayanağa sahip değil. Resmî Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmamaktadır.

Özetle, 2026 itibarıyla emeklilere ÖTV'siz araç yasası çıkmadı ve Meclis'ten geçmiş bir karar henüz yok.

EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

Mevcut mevzuata göre, sadece emekli olmak ÖTV muafiyetinden yararlanmak için yeterli değil. ÖTV istisnasından faydalanabilmek için belirli kriterlerin sağlanması gerekiyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLECEK KİŞİLER KİMLER?

Türkiye'de yürürlükte olan düzenlemeye göre ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek kişiler şunlardır:

Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan vatandaşlar

Sağlık kurulu raporunda özel tertibatlı araç kullanması gerektiği belirtilen engelli bireyler

Bu kriterleri karşılayan kişiler, gerekli belgelerle birlikte sıfır araç satın alırken ÖTV ödemekten muaf tutuluyor.

2026 ÖTV MUAFİYETİ ARAÇ FİYAT LİMİTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı son düzenlemeye göre 2026 yılı için ÖTV muafiyetli araç alımında üst fiyat limiti 2 milyon 873 bin TL olarak belirlendi. Bu tutar vergiler dahil satış fiyatı üzerinden uygulanıyor.

Limitin üzerindeki araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanmamaktadır.

ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMINDA DİĞER ŞARTLAR

ÖTV muafiyetinden faydalanmak sadece engellilik şartını karşılamakla mümkün olmuyor. Teknik ve kullanım şartları da bulunuyor:

Araçta en az yüzde 40 yerli üretim katkısı bulunması

Araç alındıktan sonra 10 yıl boyunca satılamaması

Engelli bireyin kullanımına uygun özel tertibat bulunması

Araç 10 yıl dolmadan satılırsa, satış sırasında ödenmeyen ÖTV tutarının devlete ödenmesi gerekiyor

Not: 27 Aralık 2024 tarihinden önce alınan araçlar için eski düzenleme geçerli olup, bu araçlar 5 yıl sonunda satılabiliyordu.

ÖTV İNDİRİMİYLE ALINACAK ARAÇLAR HANGİLERİ?

ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek araçlar, hem teknik hem de fiyat kriterlerini sağlamalıdır. Özetle:

Yüzde 40 ve üzeri yerli üretim katkısı olan araçlar

Engelli bireylerin kullanımı için özel tertibatlı araçlar

Vergiler dahil fiyatı 2 milyon 873 bin TL'yi geçmeyen sıfır araçlar

Bu şartlara uyan araçlar ÖTV'siz olarak alınabilir. Ancak, mevzuat gereği araç 10 yıl boyunca satılamaz, aksi takdirde devlete ödenmemiş ÖTV tutarı tahsil edilir.

ÖTV'SİZ ARAÇ YASASI ÇIKACAK MI?

TBMM'ye sunulan bazı teklifler, özellikle çiftçi emeklilerini kapsayacak şekilde ÖTV muafiyeti önerilerini içeriyor. Ancak bu teklifler henüz komisyonda görüşülmedi ve Meclis'ten geçmedi. Dolayısıyla resmi olarak yürürlüğe girmiş bir yasa mevcut değildir.