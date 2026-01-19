Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2026 SSK emekli maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı?

Memur emeklilerinin Ocak ayında zamsız yatırılan maaşları nedeniyle oluşan fark ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. 4C statüsünde aylık alan emekliler, ödeme tarihine ilişkin resmi açıklamayı bekliyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2026

2026 yılının ilk yarısına ilişkin zam oranlarının netleşmesiyle birlikte, memur emeklilerinin Ocak ayına özgü maaş farkı alma hakkı doğdu. Zam oranları kesinleşmeden maaşlarını alan 4C kapsamındaki emekliler için enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı yeni maaşlara yansıtıldı. Ancak bu artışların Ocak ayında ödenen maaşlara dahil edilmemesi nedeniyle ek ödeme süreci başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun belirleyeceği ödeme takvimine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Buna karşın, maaş farklarının Ocak ayı sona ermeden emeklilerin hesaplarına yatırılmasına yönelik beklenti bulunuyor. Üçer aylık dönemler halinde maaş alan memur emeklileri için de fark ödemelerinin aynı takvim kapsamında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2026?

Çalışan memurların 15 Ocak itibarıyla zamlı maaşlarını almalarının ardından, emekli memurlar için de maaş farkı ödemeleri gündeme geldi. 19 Ocak Pazartesi günü itibarıyla hükümet kanadından ödeme tarihine dair resmi bir duyuru paylaşılmadı. Bu nedenle gözler, ilgili kurumların kamuoyuna sunacağı takvime çevrildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak açıklamanın ardından, 4C statüsündeki memur emeklilerinin maaş farklarının kısa süre içinde hesaplara aktarılması bekleniyor. Emekliler, ödeme durumunu e-Devlet Kapısı üzerinden "4C Emekli Aylık Bilgisi" ekranından kontrol edebiliyor ve resmi duyuruyla birlikte ödemelerin sisteme yansıması öngörülüyor.