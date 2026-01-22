EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2026 TAKVİMİ: SSK, BAĞ-KUR emekli zam farkları ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2026 yılı emekli maaşı fark ödemeleri için tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların zam farkları hesaplara yatırılacak. Bu kapsamda emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan toplam 2 milyon 519 bin 790 kişi, 19,1 milyar TL tutarında fark ödemesi alacak. Peki, SSK, BAĞ-KUR emekli zam farkları ne zaman yatacak? Detaylar...

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2026 TAKVİMİ

Bakan Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Peki, bu fark ödemeleri kimleri kapsıyor ve hangi detaylarla hesaplara geçecek? İşte merak edilen tüm detaylar:

SSK EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılı için SSK kapsamında emekli maaşı alanların zam farkları, Emekli Sandığı fark ödemeleri ile benzer tarihlerde yürürlüğe girecek. Ancak bu haberin odak noktası Emekli Sandığı farklarıdır. SSK emeklileri için ek ödeme ve farklar genellikle aylık ödeme takvimi çerçevesinde bankalara yatırılmaktadır. Bu bağlamda SSK emeklilerinin maaş farkları ve ek ödemeleri de yıl içinde ilgili takvimde açıklanmaktadır.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur emeklileri de 2026 yılı zam farklarını almak için bekliyor. Emekli Sandığı fark ödemeleri ile paralel olarak, Bağ-Kur kapsamında düşük maaş alan emeklilere yapılacak ödemeler de yılın belirlenen tarihleri içerisinde hesaplara aktarılacak. 23 Ocak 2026 tarihindeki ödemeler, özellikle düşük maaşlı emekliler için ekonomik rahatlama sağlayacak bir adım olarak görülüyor.

EMEKLİ SANDIĞI

Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emekliler için 2026 yılı fark ödemeleri nihayet netleşti. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre:

2 milyon 519 bin 790 kişi fark ödemesi alacak.

Toplam ödeme tutarı 19,1 milyar TL olacak.

Bu ödemeler, aylık alan banka veya PTT şubelerinden alınabilecek.

Ayrıca, 10 bin 321 kişiye toplam 2,7 milyar TL emekli ikramiyesi fark ödemesi yapılacak. Bu kapsam, maaş alan emeklilerin hak ettiği ek ödemeleri güvence altına alıyor.

EMEKLİ, MALUL, VAZİFE MALULÜ, DUL VE YETİM AYLIĞI

Emekli Sandığı kapsamında yer alan ve emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlar, 2026 yılı zam farklarını 23 Ocak Cuma günü hesaplarında görecek.

Bu fark ödemesi, sadece maaş artışından kaynaklanan bir düzenleme değil, aynı zamanda vatandaşların ekonomik planlamalarını yapmalarına da imkân sağlayacak. Ödeme, Emekli Sandığı'nın belirlediği hesaplar üzerinden gerçekleştirilecek.

HARP VE VAZİFE MALULLERİ

Harp ve vazife malullüğü kapsamında aylık alan vatandaşlar için 2025 yılı ek ödemeleri de aynı tarihte hesaplara yatırılacak. Buna göre:

58 bin 346 kişi, 2025 yılı ek ödemelerini alacak.

Toplam ödeme tutarı 1,8 milyar TL olarak hesaplanıyor.

Bu ödemeler, hem geçmiş yıla ait farkları hem de hak sahiplerinin ekonomik haklarını kapsıyor.

19 MİLYAR TL'LİK FARK ÖDEMESİ

2026 yılı fark ödemelerinin büyüklüğü dikkat çekiyor. Bakan Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre:

2 milyon 519 bin 790 kişi, toplam 19,1 milyar TL fark ödemesi alacak.

Bu rakam, Türkiye genelindeki Emekli Sandığı emeklilerinin önemli bir ekonomik desteğini temsil ediyor.

Emekli ikramiyesi fark ödemesi, hak sahiplerine ayrıca 2,7 milyar TL olarak yansıyacak.

Ödemeler, PTT veya bankalar üzerinden bireysel hesaplara geçecek ve emeklilerin kullanımına sunulacak.