Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi BELLİ OLDU! (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak?

2026 Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilerin en çok merak ettiği konu bayram ikramiyesi ödeme tarihleri oldu. Milyonlarca vatandaş, “bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt ararken, ödemelere ilişkin takvim netleşti. Detaylar haberimizde.

2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrilmiş durumda. Ekonomik planlamalarını bu ödemelere göre yapan emekliler, özellikle bayram öncesinde yapılacak yatırımların tarihini yakından takip ediyor. Dini takvime göre Mayıs ayının son günlerine denk gelen Kurban Bayramı öncesinde, ikramiyelerin hesaplara geçmesi büyük önem taşıyor. Peki, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? Detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2026

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında ödenecektir. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm hak sahiplerinin ödemeleri belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılacaktır.

Ödeme süreci, geçmiş yıllarda olduğu gibi tahsis numarasına göre aşamalı şekilde gerçekleştirilecek. Böylece milyonlarca emeklinin aynı gün içinde yoğunluk yaşamadan ödemelerine erişmesi hedeflenmektedir.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

2026 yılı emekli bayram ikramiyesi tutarı resmi düzenlemeyle birlikte 4.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı için ayrı ayrı olmak üzere emeklilere ödenmektedir. Böylece emekliler yıl içerisinde iki kez bayram ikramiyesi alma hakkına sahip olmaktadır.

Dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri için ise ödeme tutarı hisse oranına göre değişiklik göstermektedir:

%75 hisseye sahip olanlar: 3.000 TL

%50 hisseye sahip olanlar: 2.000 TL

%25 hisseye sahip olanlar: 1.000 TL

Bu düzenleme, hak sahiplerinin maaş oranlarına göre adil bir dağılım yapılmasını sağlamaktadır. Bayram ikramiyesi uygulaması, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde emeklilerin ekonomik olarak desteklenmesini amaçlayan önemli bir uygulama olarak öne çıkmaktadır.

