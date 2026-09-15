Elche Real Madrid maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI Elche Real Madrid golleri kim attı, dakika kaç?

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ELCHE REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ?

Elche Real Madrid maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

ELCHE REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

Elche Real Madrid maçını S Sport Plus üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ELCHE REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Elche Real Madrid maçı bu akşam saat 22.30 itibariyle başlayacak.

ELCHE REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Elche Real Madrid maçı Elche şehrinde bulunan Estadio Manuel Martínez Valero stadyumda oynanacak.