Ekim ayı enflasyon oranı 2026 SON DAKİKA! TÜİK Ekim enflasyon açıklandı mı? Ekim ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?

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Ekim ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri için gözler kritik duyuruya çevrildi. Milyonlarca vatandaşın yanı sıra ekonomi piyasalarının da yakından takip ettiği TÜFE rakamları, 3 Kasım 2026 Salı günü yayımlanacak. Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak kaydedilmişti. Peki, TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı mı, ekim enflasyonu yüzde kaç oldu? Detaylar...

TÜİK EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

TÜİK'in ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak. Saat 08.00 itibarıyla ekim ayı enflasyon rakamları henüz yayımlanmadı. Verilerin açıklanmasıyla birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları belli olacak.

TÜİK'in resmi veri takviminde ekim ayı TÜFE bülteninin yayımlanma tarihi 3 Kasım 2026 olarak yer alıyor.

EKİM AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

Ekim 2026 enflasyon oranı, TÜİK'in açıklamasının ardından belli olacak. Bu nedenle aylık ve yıllık enflasyon için şu aşamada kesinleşmiş bir oran bulunmuyor.

Ekonomistlerin beklentileri ise açıklanacak veriler öncesinde gündemde. AA Finans anketinde ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2,20 olarak ölçüldü. Bu oran bir tahmin niteliği taşıyor; TÜİK tarafından açıklanacak resmi veriyle karıştırılmaması gerekiyor.

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE KADAR OLMUŞTU?

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre tüketici fiyat endeksi, 2026 yılı eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşirken, aralık ayına göre artış yüzde 24,32 oldu.

On iki aylık ortalamalara göre TÜFE artışı ise yüzde 31,49 olarak kaydedildi.