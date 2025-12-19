Ediz Baksi intihar mı etti? Ediz Baksi neden vefat etti?

İzmir'de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi'nin yaşamını yitirmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Balkonundan düştüğü belirtilen Baksi'nin ölümünün arkasında ne olduğu ve intihar ihtimalinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EDİZ BAKSİ KİMDİR?

Ediz Baksi, eski milli basketbolcu ve iş insanıdır. 1986–1987 sezonunda Karşıyaka'nın Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda kadroda yer almış, A Milli Basketbol Takımı'nda da forma giymiştir. Basketbolu bıraktıktan sonra Karşıyaka'nın altyapısında görev almış; spor kariyerinin ardından İzmir'de gıda sektöründe birçok işletmenin kuruculuğunu ve işletmeciliğini yapmıştır.

EDİZ BAKSİ İNTİHAR MI ETTİ?

Ediz Baksi'nin ölümüyle ilgili intihar ihtimali üzerinde durulduğu belirtilmiştir. Ancak olayın kesin nedeni henüz netleşmemiştir. Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam etmektedir ve resmi makamlarca kesin bir açıklama yapılmamıştır.

EDİZ BAKSİ NEDEN VEFAT ETTİ?

Ediz Baksi, İzmir'de Donanmacı Mahallesi'nde bulunan 4. kattaki dairesinin balkonundan düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair incelemeler sürmektedir.

EDİZ BAKSİ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Ediz Baksi'nin doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmadığı için kaç yaşında vefat ettiği bilgisi net olarak bilinmemektedir.