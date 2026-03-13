Ederson neden yok, Karagümrük Fenerbahçe maçında Ederson cezalı mı, sakat m, yedek mi kadroda mı?

Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısındaki kadrosu merak konusu oldu. Özellikle kaleci Ederson'un maça çıkıp çıkmayacağı sorgulanıyor. Ederson'un sakatlık durumu, cezası veya yedek listesinde olup olmadığı, taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Detaylı kadro bilgileri ve sondakika'>son dakika gelişmeleri haberimizde.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler maç keyfini şifreli yayın üzerinden takip edebilecek.

CANLI MAÇ İZLEME PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden izlenebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformlarından da şifreli şekilde maçı canlı izlemek mümkün olacak.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe arasındaki heyecan dolu mücadele 13 Mart Cuma günü gerçekleşecek. Spor tutkunları bu tarihi not almalı.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, 20:00'de başlayacak. Maç öncesi kadrolar ve son dakika gelişmeleri takip edilebilir.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasındaki bu önemli lig mücadelesi İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar stadyum atmosferini ekran başından yaşayabilecek.

FENERBAHÇE, KARAGÜMRÜK MAÇINDA HEYEAN DORUKTA

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek zirve yarışında önemli bir adım atmayı hedefliyor. Ligde Kasımpaşa ve Antalyaspor karşılaşmalarında puan kaybeden sarı-lacivertliler, son dakika golüyle Samsunspor'u geçerek moral bulmuştu. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki namağlup ekip, haftaya 57 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

EDERSON NEDEN YOK?

Fenerbahçe, Karagümrük karşısına 6 eksik oyuncu ile çıkacak. Tedavileri devam eden Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson müsabakada forma giyemeyecek. Ayrıca Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.