Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-2’lik beraberlik sonrası kaleci Ederson’un son dakikalarda yaptığı hata, hem taraftarlar hem de futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kritik puan kaybının ardından Brezilyalı file bekçisinin geleceği ve sezon performansı yeniden gündemin merkezine yerleşti. Özellikle transfer iddiaları ve istatistikler dikkatle takip ediliyor. Peki, Ederson kovuldu mu, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Ederson bu sezon kaç gol yedi? Detaylar...

FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR MU?

Fenerbahçe’de yaşanan son puan kaybının ardından kaleci Ederson’un geleceğiyle ilgili iddialar güç kazandı. Çaykur Rizespor karşılaşmasının 90+8. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası eleştirilerin odağında kalan Brezilyalı kaleci için ayrılık senaryoları gündeme geldi.

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren sarı-lacivertli ekipte, Ederson’un hatası sonrası özellikle sosyal medyada yoğun eleştiriler yapıldı. Bu gelişmelerin ardından Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in oyuncu için devreye girdiği öne sürüldü. Haber detaylarında, Fenerbahçe yönetiminin deneyimli kaleci için 15 ila 20 milyon euro arasında bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

Söz konusu rakamın karşılanması halinde Fenerbahçe’nin oyuncunun ayrılığına onay verebileceği belirtilirken, Ederson’un kulüple 2+1 yıllık sözleşmesinin bulunduğu bilgisi de dikkat çekiyor. Yönetim cephesinden ise resmi bir ayrılık kararı açıklanmış değil.

Öte yandan kulüp başkanı Sadettin Saran’ın, Yüksek Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamada Ederson’un takım arkadaşlarından özür dilediğini aktarması da sürecin iç dinamiklerini gözler önüne serdi. Saran, takımın moral olarak zor bir süreçten geçtiğini ancak yeniden ayağa kalkılması gerektiğini vurguladı.

EDERSON BU SEZON KAÇ GOL YEDİ?

19 Nisan 2026 itibarıyla Fenerbahçe forması giyen Ederson, 2025/2026 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 34 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 33 gol gören deneyimli kaleci, istatistiksel olarak dalgalı bir performans sergiledi.

Süper Lig Performansı

Süper Lig’de 23 maçta forma giyen Ederson, bu süreçte 23 gol yedi. Özellikle son haftalarda yaşanan kritik puan kayıplarında kalede yaptığı hatalar, performansının tartışılmasına neden oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

Avrupa arenasında ise 9 maçta görev alan Brezilyalı file bekçisi, bu karşılaşmalarda 10 gol yedi. Avrupa Ligi maçlarında zaman zaman kritik kurtarışlara imza atsa da istikrarlı bir grafik ortaya koymakta zorlandı.

SÜPER KUPA VE GENEL İSTATİSTİKLER

Süper Kupa’da oynanan 2 maçta ise kalesini gole kapatmayı başaran Ederson, bu karşılaşmalarda gol yemedi. Sezon genelinde toplam 13 maçta “clean sheet” (gol yemeden tamamlanan maç) performansı sergileyen kaleci, maç başına 0.97 gol yeme ortalaması ile oynuyor.

RİZESPOR MAÇI VE KRİTİK HATA

Son olarak 17 Nisan’da oynanan ve 2-2 sona eren Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev yapan Ederson, maçın uzatma anlarında yaptığı pozisyon hatasıyla dikkat çekti. 90+8. dakikada gelen golde topa müdahalede yaşanan zamanlama sorunu, maçın sonucunu doğrudan etkiledi ve Fenerbahçe’nin 2 puan kaybetmesine neden oldu.