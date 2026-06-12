ECU hangi ülke, ECU hangi takım, ECU ne demek, 2026 Dünya Kupası ECU açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEECU hangi ülke ve ECU hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası ECU açılımı ve ECU ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan ECU ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI ECU HANGİ ÜLKE?

Dünya Kupası yayınlarında ve maç programlarında gördüğün ECU kısaltması, Güney Amerika'nın yükselen gücü Ekvador'u temsil eder.

İşte ECU kodu ve 2026 Dünya Kupası detayları:

ECU Hangi Ülke ve Takım?

ECU, Ekvador (Ecuador) ülkesini ve Ekvador Millî Futbol Takımı'nı tanımlar. Takımın en popüler lakabı, bayrak renklerinden dolayı "La Tri" (Üç Renkliler) şeklindedir.

ECU Ne Demek ve Açılımı Ne?

Bu kısaltma, ülkenin İspanyolca ve İngilizce ismi olan Ecuador kelimesinin ilk üç harfinden gelir. FIFA, IOC ve tüm uluslararası spor organizasyonlarında Ekvador için kullanılan resmi koddur.

2026 Dünya Kupası'nda Ekvador

Ekvador, Güney Amerika (CONMEBOL) elemelerinde gösterdiği dirençli performansla 2026 vizesini aldı. Turnuvada E Grubu'nda mücadele ediyorlar.

Rakipleri ve Maç Programı:

Rakipler: İngiltere, Fildişi Sahili ve Panama.

15 Haziran 2026: Ekvador - Panama (East Rutherford, MetLife Stadium)

21 Haziran 2026: İngiltere - Ekvador (Philadelphia, Lincoln Financial Field)

26 Haziran 2026: Fildişi Sahili - Ekvador (East Rutherford, MetLife Stadium)