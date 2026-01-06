Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak sosyal güvenlik ödemeleri de netlik kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan veriler doğrultusunda, memur maaş katsayısında yüzde 18,61 oranında artış yapıldı. Peki, Dul ve yetim aylığı ne kadar 2026? Dul ve yetim maaşı kaç TL? Detaylar...

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR 2026?

2026 yılının ilk altı ayı için geçerli olacak dul ve yetim aylıkları, hak sahiplerinin dosyalarındaki hisse oranlarına göre yeniden hesaplandı. Zam oranı, memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak belirlendi ve en düşük aylıklarda dikkat çekici yükselişler yaşandı.

HİSSE ORANINA GÖRE GÜNCEL OCAK 2026 TUTARLARI

%25 Hisse – YETİM AYLIĞI

Anne veya babasını kaybeden ve %25 oranında hak sahibi olan yetimler için ödenen en düşük aylık:

4.220 TL'den 5.005 TL'ye yükseldi

Artış miktarı: 785 TL

%50 Hisse – DUL AYLIĞI

Eşi vefat eden ve çalışmayan ya da başka bir gelirden aylık almayan eşler için:

8.440 TL'den 10.010 TL'ye çıktı

Net artış: 1.570 TL

%75 Hisse – DUL AYLIĞI

Çocuğu olmayan ve eşinden %75 oranında pay alan hak sahipleri için:

Daha önce 11.000 TL olarak ödenen aylık

12.340 TL'ye yükseltildi

Aylık artış: 1.340 TL

Bu rakamlar, 2026 yılının Haziran ayı sonuna kadar geçerli olacak ve Temmuz ayında açıklanacak yeni enflasyon verileriyle tekrar güncellenecek.

DUL VE YETİM MAAŞI KAÇ TL?

Vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında gelen "Dul ve yetim maaşı kaç TL?" sorusu, 2026 Ocak zammı sonrası net yanıtını buldu. Alınacak maaş tutarı;

Vefat eden sigortalının statüsüne (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı)

Hak sahibinin eş mi, çocuk mu olduğuna

Dosyadaki hisse oranına

göre değişiklik gösteriyor.

ÖZETLE 2026 OCAK İTİBARIYLA:

Yetim maaşı (en düşük): 5.005 TL

Dul maaşı (%50 hisse): 10.010 TL

Dul maaşı (%75 hisse): 12.340 TL

Bu tutarlar, herhangi bir ek başvuru gerektirmeden otomatik olarak güncellendi.

ZAMLI ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur kapsamında dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar, Ocak 2026 ödeme döneminden itibaren zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Ödemeler:

Tahsis numarasının son hanesine göre

SGK'nın belirlediği resmî ödeme takvimi çerçevesinde

Banka hesaplarına veya PTT aracılığıyla yatırılacak

Maaş farkları için ayrıca başvuru yapılmasına gerek yok. Sistem, güncellemeleri otomatik olarak gerçekleştirecek.