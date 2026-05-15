DJ Doğuş Çabakçor kimdir? Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak

Galatasaray’ın şampiyonluk organizasyonunda DJ Doğuş Çabakçor’un gerçekleştireceği performans da programın önemli bölümleri arasında yer aldı. Kutlamalar kapsamında hem DJ performansları hem de kupa töreni gece boyunca taraftarlarla buluşacak.

DJ DOĞUŞ ÇABAKÇOR KİMDİR?

Doğuş Çabakçor, 5 Mart 1987 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Çalışma hayatına 15 yaşında başlayan Çabakçor, eğitim hayatını da aynı dönemde sürdürdü. Fen lisesinden mezun olan Çabakçor, daha sonra işletme bölümünü tamamladı. Eğitim süreciyle birlikte farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren Çabakçor, aynı zamanda dağ bisikletçiliği ile de ilgilendi.

Şu anda DJ’lik yapan Doğuş Çabakçor, Galatasaray’ın bu akşam düzenleyeceği şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak isimler arasında yer aldı. Kutlama programına göre DJ Suat Ateşdağlı ve DJ Yalçın Asan ile birlikte sahne performansları gerçekleştirecek olan Çabakçor, ayrıca 20.15 ile 20.35 saatleri arasında senfonik performans sergileyecek.

Galatasaray’ın açıkladığı kutlama programına göre organizasyon saat 16.00’da Aslanlı Yol kapı açılışı ve çeşitli etkinliklerle başlayacak. Saat 17.00’de stat kapıları açılırken, 17.00 ile 20.15 saatleri arasında DJ Suat Ateşdağlı, DJ Yalçın Asan ve DJ Doğuş Çabakçor performansları eşliğinde sezonun unutulmaz anlarından görüntüler yayınlanacak.