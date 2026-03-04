Haberler

Desibel rekoru hangi takımda?
Güncelleme:
Futbol taraftarları arasındaki en yüksek sesli tezahürat rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Peki, desibel rekoru hangi takımda? Son yapılan ölçümler ve taraftar gruplarının performansları, stadyum atmosferini adeta yerle bir edecek seviyeye taşıyor. Taraftarların coşkusu ve stadyum ses şiddeti, hem sosyal medyada hem de spor gündeminde büyük yankı uyandırıyor.

Stadyumların tribünlerinde heyecan dorukta! Futbol dünyasında merak edilen soru ise şu: Desibel rekoru hangi takımda? Yapılan ölçümler, taraftarların takımlarına olan tutkularını sesle nasıl ifade ettiklerini gözler önüne seriyor. Rekor kıran tezahüratlar, maç atmosferini benzersiz kılıyor ve hem tribün hem medya dünyasında büyük ilgi topluyor.

GALATASARAY TARAFTARLARI DÜNYA REKORU KIRDI

2021 yılında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırladığı efsane derbide taraftarlarıyla tarihe geçti. Guinness Dünya Rekorları yetkililerinin stadyumda yaptığı ölçümler sonucunda, sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratı 131.76 desibel olarak kaydedildi. Bu sonuç, yeni resmi dünya rekoru olarak tarihe geçti ve Galatasaraylı taraftarlar rekorun sahibi oldu.

ÖNCEKİ REKOR ABD'DEYDİ

Guinness Dünya Rekorları'nın resmi kayıtlarına göre, bir spor stadyumunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekoru daha önce 1 Ekim 2000 tarihinde ABD'de oynanan Denver Broncos–New England Patriots maçında 128.7 desibel olarak ölçülmüştü. Galatasaray taraftarları ise bu rekoru 3.06 desibel geliştirmiş oldu.

BEŞİKTAŞ'IN REKORU RESMİ DEĞİL

Basında daha önce Beşiktaş'ın Liverpool maçında 132 desibel ile bir rekor kırdığı haberleri yer aldı. Ancak Guinness yetkilileri tarafından resmi ölçüm yapılmadığı için bu rekor resmiyet taşımıyor ve kayıtlara geçmedi.

Osman DEMİR
500

