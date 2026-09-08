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Club Brugge Aston Villa maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Club Brugge Aston Villa golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Club Brugge Aston Villa maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Club Brugge Aston Villa golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Club Brugge Aston Villa kaç kaç? Club Brugge Aston Villa canlı maç anlatımı ve Club Brugge Aston Villa kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

CLUB BRUGGE ASTON VİLLA MAÇI KAÇ KAÇ?

Club Brugge Aston Villa maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

CLUB BRUGGE ASTON VİLLA MAÇI CANLI İZLE

Club Brugge Aston Villa maçını Tabii Spor 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

CLUB BRUGGE ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Club Brugge Aston Villa maçı bu akşam saat 19.45 itibariyle başlayacak.

CLUB BRUGGE ASTON VİLLA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Club Brugge Aston Villa maçı Brugge şehrinde bulunan Jan Breydel stadyumda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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