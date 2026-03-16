Türkiye'de evlilik hazırlığı yapan genç çiftler için önemli bir fırsat kapısı açılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde yürütülen "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere yuva kurmalarında destek verilecek. Peki, çeyiz desteği başvuruları ne zaman? Diyanet Vakfı 500 bin TL çeyiz desteği şartları neler? Detaylar...

ÇEYİZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Projeden faydalanmak isteyen genç çiftler için başvuru tarihleri açıklandı. Başvurular, 13-31 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar ise 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında ilan edilecek.

Başvuruların online olarak yapılması, tüm Türkiye'de yaşayan yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi gençlere eşit fırsat sunuyor. Başvuru sürecinde, çiftlerin gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde sunmaları büyük önem taşıyor.

DİYANET VAKFI 500 BİN TL ÇEYİZ DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

"İki İnsan Bir Hayat" projesine başvurabilecek çiftlerin bazı şartları bulunuyor. Bu şartlar, hem maddi desteğin doğru kişilere ulaşmasını sağlamak hem de evlilik öncesi bilinçli bir hazırlık sürecini desteklemek amacıyla belirlendi.

Yaş Şartı: Başvuran gençler 18-35 yaş arasında olmalı.

İkamet Şartı: Türkiye'nin herhangi bir ilinde ikamet ediyor olmak.

Gelir Şartı: Aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmemeli.

Aile Durumu: Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olmalı.

Evlilik Durumu: İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilebilecek.

Proje kapsamında, başta ev eşyaları olmak üzere genç çiftlerin ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca, hayırseverler Vakıf'ın "bagis.tdv.org" web sitesi üzerinden projeye destek sağlayabilecek.