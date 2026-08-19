Celtic LASK Linz hangi kanalda? Celtic LASK Linz maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Celtic LASK Linz UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Celtic LASK Linz maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Celtic LASK Linz maçını hangi kanal veriyor? İşte Celtic LASK Linz maçı yayın bilgisi haberimizde...

CELTİC LASK LİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic LASK Linz maçı Tabii Spor 1'den canlı yayınlanacak. Tabii Spor kullanıcıları Celtic LASK Linz maçını canlı ve şifresiz olarak platformdan izleyebilecekler.

CELTİC LASK LİNZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Celtic LASK Linz maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor 1'den canlı olarak izlenebilecek.