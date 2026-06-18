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Çekya Güney Afrika maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Çekya Güney Afrika golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Çekya Güney Afrika maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Çekya Güney Afrika golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Çekya Güney Afrika Dünya Kupası maçı kaç kaç? Çekya Güney Afrika kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Çekya Güney Afrika canlı maç anlatımı ve Çekya Güney Afrika kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Çekya Güney Afrika kaç kaç? Çekya Güney Afrika canlı maç anlatımı ve Çekya Güney Afrika kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

ÇEKYA GÜNEY AFRİKA MAÇI KAÇ KAÇ?

Çekya Güney Afrika maçı 1-0'lık Çekya üstünlüğüyle devam ediyor.

ÇEKYA GÜNEY AFRİKA MAÇI CANLI İZLE

Çekya Güney Afrika maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ÇEKYA GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çekya Güney Afrika maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.

ÇEKYA GÜNEY AFRİKA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Çekya Güney Afrika maçı Atlanta'da, Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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