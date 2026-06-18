Çekya Güney Afrika maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Çekya Güney Afrika golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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ÇEKYA GÜNEY AFRİKA MAÇI KAÇ KAÇ?

Çekya Güney Afrika maçı 1-0'lık Çekya üstünlüğüyle devam ediyor.

ÇEKYA GÜNEY AFRİKA MAÇI CANLI İZLE

Çekya Güney Afrika maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ÇEKYA GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çekya Güney Afrika maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.

ÇEKYA GÜNEY AFRİKA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Çekya Güney Afrika maçı Atlanta'da, Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.