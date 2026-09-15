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CANLI maç nereden izlenir? (TÜM MAÇLAR) 15 Eylül 2026 bugünkü maçlar TV'de hangi kanalda?

CANLI maç nereden izlenir? (TÜM MAÇLAR) 15 Eylül 2026 bugünkü maçlar TV'de hangi kanalda?
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Canlı maç izle! Futbolseverler 15 Eylül 2026 Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayın ile izlemenin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçların heyecanına ekran başında ortak olmak için canlı maç kanallarını araştırıyor.

Canlı maç nereden izlenir? Futbolseverler 15 Eylül Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayın ile izlemenin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçların heyecanına ekran başında ortak olmak için canlı maç kanallarını araştırıyor. Peki, canlı maç nereden izlenir? İşte detaylar!

CANLI MAÇ İZLE

Canlı maç izle ile bütün maçların heyecanına ekran başından ortak olabilir maç yayıncılarının canlı maç izle bilgileri haberimizin detaylarında yer almaktadır. Bazı platform ve kanallar canlı maç izlemek için üyelik istemektedir.  

17.00: 1923 Afyonkarahisar – Ürgüpspor (Ziraat Türkiye Kupası) — A Spor

20.00: Altay – Söke 1970 Spor (Ziraat Türkiye Kupası) — A Spor

20.00: Rayo Vallecano – Espanyol (La Liga) — S Sport / S Sport Plus

21.00: Alaves – Valencia (La Liga) — S Sport / S Sport Plus

21.45: West Ham – Fulham (İngiltere Lig Kupası) — S Sport / S Sport Plus

22.00: Fiorentina – Pisa (İtalya Kupası) — TRT Spor

22.00: Ipswich Town – Arsenal (İngiltere Lig Kupası) — S Sport / S Sport Plus

22.00: Liverpool – Tottenham (İngiltere Lig Kupası) — S Sport / S Sport Plus

22.30: Elche – Real Madrid (La Liga) — S Sport / S Sport Plus

BEİN SPORTS CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

beIN Sports canlı maç izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından beIN Sports Connect uygulaması veya lisanslı dijital platformlar üzerinden yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

S Sport canlı maç yayınlarını takip etmek için S Sport Plus üyeliğine sahip olmanız yeterlidir. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra S Sport ve S Sport 2 kanallarında yer alan karşılaşmaları canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPOR SMART CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Spor Smart canlı maç izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Spor Smart'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
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