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CANLI maç nereden izlenir? (ŞAMPİYONLAR LİGİ) 9 Eylül 2026 bugünkü maçlar TV'de hangi kanalda?

CANLI maç nereden izlenir? (ŞAMPİYONLAR LİGİ) 9 Eylül 2026 bugünkü maçlar TV'de hangi kanalda?
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9 Eylül 2026 tarihinde futbol tutkunlarının gündemi hayli yoğun. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi Avrupa kupalarındaki karşılaşmaları takip etmek isteyenler, aynı zamanda Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi dünyanın köklü liglerindeki mücadeleleri de ekran başında kaçırmak istemiyor. Bu doğrultuda taraftarlar, sevdikleri takımların performansını anbean izleyebilecekleri güvenilir canlı yayın kanallarına yöneliyor.

Canlı maç nereden izlenir? Futbolseverler 9 Eylül Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayın ile izlemenin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçların heyecanına ekran başında ortak olmak için canlı maç kanallarını araştırıyor. Peki, canlı maç nereden izlenir? İşte detaylar!

CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Canlı maç izle ile bütün maçların heyecanına ekran başından ortak olabilir maç yayıncılarının canlı maç izle bilgileri haberimizin detaylarında yer almaktadır. Bazı platform ve kanallar canlı maç izlemek için üyelik istemektedir. İyi seyirler...

19.45 Barcelona - Feyenoord (Tabii Spor )

19.45 Stuttgart - Viking (Tabii Spor 1)

22.00 Napoli - Arsenal (Tabii Spor 2)

22.00 Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava (Tabii Spor 1)

22.00 Sporting - Galatasaray (TRT 1)

22.00 Liverpool - Atletico Madrid (Tabii Spor)

BEİN SPORTS CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Bein Sports canlı maç izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Bein Sports'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

S Sport canlı maç izlemek için S Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından S Sport'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPOR SMART CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Spor Smart canlı maç izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Spor Smart'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

Onur BAYRAM
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