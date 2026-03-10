Canlı maç nereden izlenir? (ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI) 10 Mart Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Haberler

Güncelleme:
Futbolseverler 10 Mart Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayın ile izlemenin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçların heyecanına ekran başında ortak olmak için canlı maç kanallarını araştırıyor.

CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Canlı maç izle ile bütün maçların heyecanına ekran başından ortak olabilir maç yayıncılarının canlı maç izle bilgileri haberimizin detaylarında yer almaktadır. Bazı platform ve kanallar canlı maç izlemek için üyelik istemektedir. İyi seyirler...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarının yayın programı da netleşti. Bu akşam oynanacak karşılaşmalar arasında yer alan Galatasaray - Liverpool mücadelesi TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Aynı akşam Atalanta - Bayern Münih, Newcastle United - Barcelona ve Atletico Madrid - Tottenham karşılaşmaları ise Tabii Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

BEİN SPORTS CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Bein Sports canlı maç izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Bein Sports'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

S Sport canlı maç izlemek için S Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından S Sport'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPOR SMART CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Spor Smart canlı maç izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Spor Smart'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

Onur BAYRAM
