Türk futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Çağrı Hakan Balta, Galatasaray alt yapısındaki başarılı performansının ardından Fenerbahçe'ye transfer olarak sarı-lacivertli kulüpte yeni bir döneme adım attı. Çağrı Hakan Balta kimdir, babası kim? Çağrı Hakan Balta kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, mevki ne? Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'de! Detaylar...

ÇAĞRI HAKAN BALTA KİMDİR?

Futbol dünyasında genç yeteneklerin yükselişi her zaman dikkat çekerken, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Çağrı Hakan Balta oldu. Galatasaray alt yapısının gelecek vadeden yıldızlarından biri olarak öne çıkan Çağrı Hakan Balta, 17 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla Türk futbolunun dikkatini üzerine çekti. Sarı-lacivertli kulüp Fenerbahçe, genç forveti kadrosuna katarak geleceğe yatırım yaptı.

Galatasaray U19 takımında çıktığı 47 maçta kaydettiği 27 gol, onun golcülük yeteneğini gözler önüne seriyor. 2024-25 sezonunda U19 Ligi'nde gol krallığı yaşamış olması, genç oyuncunun ne kadar yüksek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

ÇAĞRI HAKAN BALTA'NIN BABASI KİM?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu da Çağrı Hakan Balta'nın babası. Genç yıldızın babası, Türk futbolunun tanınmış isimlerinden eski milli futbolcu Hakan Balta. Hakan Balta, kariyeri boyunca hem Galatasaray hem de Türk milli takımı formalarıyla büyük başarılara imza atmıştı. Bu miras, Çağrı Hakan Balta'nın yeteneklerini geliştirmesinde önemli bir rol oynuyor.

ÇAĞRI HAKAN BALTA KAÇ YAŞINDA?

Futbol dünyasında genç yeteneklerin öne çıkışı her zaman heyecan yaratır. Çağrı Hakan Balta, 17 yaşında olmasına rağmen olgun bir oyun anlayışına sahip. Bu yaşta Galatasaray U19 takımında gösterdiği performans ve Fenerbahçe ile ilk idmanına çıkması, genç oyuncunun kısa sürede profesyonel futbola hazır olduğunu gösteriyor.

ÇAĞRI HAKAN BALTA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Galatasaray alt yapısında başlayan Çağrı Hakan Balta, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray U19 takımında 47 maça çıkarak 27 gol atan genç forvet, 2025 sezonunda gol krallığı yaşadı.

Son dönemde transfer haberleriyle gündeme gelen Balta, yetiştirme bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıkması, onun kariyerinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

ÇAĞRI HAKAN BALTA MEVKİ NE?

Genç yetenek Çağrı Hakan Balta, saha içinde forvet olarak görev yapıyor. Özellikle gol yollarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliği, onu Türk futbolunun gelecekteki önemli santrfor adaylarından biri haline getiriyor.

ÇAĞRI HAKAN BALTA FENERBAHÇE'DE!

Türk futbolunda transferler her zaman büyük yankı uyandırır. Bu kez gündemin merkezinde 17 yaşındaki genç yıldız Çağrı Hakan Balta var. Galatasaray alt yapısının gelecek vadeden isimlerinden biri olan Balta, Fenerbahçe'ye transfer oldu ve sarı-lacivertli kulüple ilk idmanına çıktı.

Transfer süreci, Balta ailesinin avukatı tarafından yapılan açıklamalarla daha da netleşti. Galatasaray'da sadece 3 maçta süre talebinde bulunan genç oyuncu, kulüple sözleşme imzalamamayı tercih etti. Fenerbahçe, yetiştirme bedeli olarak Galatasaray'a 3-4 milyon TL ödeyecek ve sonraki transferden yüzde 10 pay verecek.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest hazırlıklarını sürdüren takımıyla ilk antrenmanına çıkan Çağrı Hakan Balta, sarı-lacivertli kulüp için geleceğin golcüsü olma yolunda önemli bir adım attı.