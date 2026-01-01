Bugün resmi tatil mi? 1 Ocak'ta hangi kurumlar kapalı? (Bankalar, PTT, Noter, Nüfus Müdürlüğü, Resmi Kurumlar kapalı mı?)

Yeni yıla girilmesiyle birlikte kamu kurumlarında mesai düzeni yeniden gündeme geldi. Resmî işlemleri olan vatandaşlar, 1 Ocak'ın tatil kapsamına girip girmediğini ve bugün hangi kurumların hizmet verdiğini merak ediyor. Özellikle bankalar, PTT şubeleri, noterler ve nüfus müdürlüklerinin çalışma durumu araştırılırken, resmî kurumların kapalı olup olmadığı sorusu da öne çıkıyor. Yılın ilk gününde plan yapmak isteyenler için kurumların çalışma takvimi merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BUGÜN RESMÎ TATİL Mİ?

1 Ocak Yılbaşı, Türkiye'de kanunlarla belirlenmiş resmî tatil günleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda bugün kamu kurumlarında ve birçok özel sektörde mesai yapılmıyor. Vatandaşların resmî işlemlerini başka bir güne bırakmaları gerekiyor.

1 OCAK RESMÎ TATİL Mİ?

Yılın ilk günü olan 1 Ocak, Yılbaşı tatili olarak resmî tatil kabul ediliyor. Bu nedenle devlet daireleri ve resmî kurumlar bugün kapalı oluyor.

1 OCAK'TA HANGİ KURUMLAR KAPALI?

Yılbaşı tatili nedeniyle bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar ve bağlı birimler başta olmak üzere tüm kamu kurumları hizmet vermiyor. Ayrıca bankalar, noterler ve birçok resmî kuruluş da kapalı bulunuyor.

BANKALAR KAPALI MI?

Yılbaşı tatili kapsamında kamu ve özel tüm bankaların şubelerinde işlem yapılmıyor. Para transferleri ve bankacılık işlemleri şube dışı kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

PTT KAPALI MI?

PTT'ye bağlı şubeler 1 Ocak'ta hizmet vermiyor. Kargo, posta ve gişe işlemleri bir sonraki iş gününde devam ediyor.

NOTER KAPALI MI?

Resmî tatil olması nedeniyle noterliklerde işlem yapılmıyor. Acil işlemler için nöbetçi noter uygulaması da 1 Ocak'ta geçerli olmuyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAPALI MI?

Nüfus müdürlükleri Yılbaşı tatili nedeniyle kapalı durumda bulunuyor. Kimlik, pasaport ve adres işlemleri için 2 Ocak tarihinin beklenmesi gerekiyor.

RESMÎ KURUMLAR KAPALI MI?

Devlete bağlı tüm resmî kurumlar ve daireler 1 Ocak'ta kapalı oluyor. Kamu hizmetleri sadece acil durumlarla sınırlı şekilde sürdürülüyor.

ECZANELER KAPALI MI?

1 Ocak'ta eczaneler genel olarak kapalı olurken, her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

HASTANELER KAPALI MI?

Hastanelerde poliklinik hizmetleri ve randevulu muayeneler Yılbaşı tatili nedeniyle yapılmıyor. Buna karşın acil servisler kesintisiz şekilde hizmet vermeyi sürdürüyor.