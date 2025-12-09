Bugün maç var mı? 9 Aralık Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

9 Aralık 2025 maç programı, futbol tutkunları için tempolu ve sonucu merakla beklenen karşılaşmalarla dolu bir günü beraberinde getiriyor. Dünya Kupası Elemeleri kapsamında sahne alacak kritik maçlar, gruplardaki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek öneme sahip. Günün öne çıkan mücadelesinde, puan tablosunda birbirine yakın iki ekibin karşı karşıya gelecek olması rekabeti daha da kızıştırıyor. Maç saatleri, kadro detayları ve anlık skor gelişmeleri haberin devamında izleyicilerin dikkatine sunuluyor.

YAYINLAR

12:00 – TRT Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu (Futbol) – Canlı

13:00 – Smartspor

Vissel Kobe vs Chengdu Rongcheng (Futbol) – Canlı

13:00 – Smartspor 2

Machida vs Ulsan Hyundai (Futbol) – Canlı

15:15 – Smartspor

Johor Darul vs Shanghai Port (Futbol) – Canlı

15:15 – Smartspor 2

Buriram vs Gangwon (Futbol) – Canlı

18:30 – Tabii

Kairat Almaty vs Olympiakos – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı

20:45 – Tabii

Bayern Münih vs Sporting Lizbon – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı

23:00 – Tabii

Atalanta vs Chelsea – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı

23:00 – Tabii

Barcelona vs Eintracht Frankfurt – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı

23:00 – Tabii

Inter vs Liverpool – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı

23:00 – Tabii

PSV vs Atletico Madrid – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı

23:00 – Tabii

St. Gilloise vs Marsilya – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı

23:00 – Tabii

Tottenham vs Slavia Prag – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı

23:00 – EXXEN

QPR vs Birmingham (Futbol) – Canlı

23:00 – TRT 1