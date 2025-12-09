Bugün maç var mı? 9 Aralık Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Süper Lig'e verilen milli ara devam ederken, futbolseverlerin gözü bu akşam oynanacak milli karşılaşmalara çevrildi. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sahne alacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, grup yolculuğunda kritik bir viraja giriyor. Ay-Yıldızlı ekip, hem puan tablosundaki yerini güçlendirmeyi hem de son dönemdeki yükselen performansını sürdürerek turnuva hedefleri adına önemli bir adım atmayı hedefliyor. Peki, bugün maç var mı? 9 Aralık Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
9 Aralık 2025 maç programı, futbol tutkunları için tempolu ve sonucu merakla beklenen karşılaşmalarla dolu bir günü beraberinde getiriyor. Dünya Kupası Elemeleri kapsamında sahne alacak kritik maçlar, gruplardaki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek öneme sahip. Günün öne çıkan mücadelesinde, puan tablosunda birbirine yakın iki ekibin karşı karşıya gelecek olması rekabeti daha da kızıştırıyor. Maç saatleri, kadro detayları ve anlık skor gelişmeleri haberin devamında izleyicilerin dikkatine sunuluyor.
YAYINLAR
12:00 – TRT Spor
- İbrahim Hacıosmanoğlu (Futbol) – Canlı
13:00 – Smartspor
- Vissel Kobe vs Chengdu Rongcheng (Futbol) – Canlı
13:00 – Smartspor 2
- Machida vs Ulsan Hyundai (Futbol) – Canlı
15:15 – Smartspor
- Johor Darul vs Shanghai Port (Futbol) – Canlı
15:15 – Smartspor 2
- Buriram vs Gangwon (Futbol) – Canlı
18:30 – Tabii
- Kairat Almaty vs Olympiakos – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı
20:45 – Tabii
- Bayern Münih vs Sporting Lizbon – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı
23:00 – Tabii
- Atalanta vs Chelsea – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı
23:00 – Tabii
- Barcelona vs Eintracht Frankfurt – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı
23:00 – Tabii
- Inter vs Liverpool – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı
23:00 – Tabii
- PSV vs Atletico Madrid – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı
23:00 – Tabii
- St. Gilloise vs Marsilya – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı
23:00 – Tabii
- Tottenham vs Slavia Prag – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı
23:00 – EXXEN
- QPR vs Birmingham (Futbol) – Canlı
23:00 – TRT 1
- Monaco vs Galatasaray – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı