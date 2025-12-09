Haberler

Bugün maç var mı? 9 Aralık Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Güncelleme:
Süper Lig'e verilen milli ara devam ederken, futbolseverlerin gözü bu akşam oynanacak milli karşılaşmalara çevrildi. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sahne alacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, grup yolculuğunda kritik bir viraja giriyor. Ay-Yıldızlı ekip, hem puan tablosundaki yerini güçlendirmeyi hem de son dönemdeki yükselen performansını sürdürerek turnuva hedefleri adına önemli bir adım atmayı hedefliyor. Peki, bugün maç var mı? 9 Aralık Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

9 Aralık 2025 maç programı, futbol tutkunları için tempolu ve sonucu merakla beklenen karşılaşmalarla dolu bir günü beraberinde getiriyor. Dünya Kupası Elemeleri kapsamında sahne alacak kritik maçlar, gruplardaki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek öneme sahip. Günün öne çıkan mücadelesinde, puan tablosunda birbirine yakın iki ekibin karşı karşıya gelecek olması rekabeti daha da kızıştırıyor. Maç saatleri, kadro detayları ve anlık skor gelişmeleri haberin devamında izleyicilerin dikkatine sunuluyor.

YAYINLAR

12:00 – TRT Spor

  • İbrahim Hacıosmanoğlu (Futbol) – Canlı

13:00 – Smartspor

  • Vissel Kobe vs Chengdu Rongcheng (Futbol) – Canlı

13:00 – Smartspor 2

  • Machida vs Ulsan Hyundai (Futbol) – Canlı

15:15 – Smartspor

  • Johor Darul vs Shanghai Port (Futbol) – Canlı

15:15 – Smartspor 2

  • Buriram vs Gangwon (Futbol) – Canlı

18:30 – Tabii

  • Kairat Almaty vs Olympiakos – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı

20:45 – Tabii

  • Bayern Münih vs Sporting Lizbon – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı

23:00 – Tabii

  • Atalanta vs Chelsea – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı

23:00 – Tabii

  • Barcelona vs Eintracht Frankfurt – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı

23:00 – Tabii

  • Inter vs Liverpool – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı

23:00 – Tabii

  • PSV vs Atletico Madrid – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı

23:00 – Tabii

  • St. Gilloise vs Marsilya – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı

23:00 – Tabii

  • Tottenham vs Slavia Prag – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı

23:00 – EXXEN

  • QPR vs Birmingham (Futbol) – Canlı

23:00 – TRT 1

  • Monaco vs Galatasaray – Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Canlı
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title