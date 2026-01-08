Haberler

Bugün maç var mı? 8 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 8 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

8 Ocak Perşembe akşamı, spor dünyasında yaşanacak gelişmelerle birlikte ekran başındaki izleyicileri yoğun bir gündem bekliyor. Günün ilerleyen saatlerinde futbol başta olmak üzere farklı branşlarda oynanacak karşılaşmalar, sporseverlerin heyecanını artırıyor. Mücadelelerin saatleri, canlı yayınlanacağı kanallar ve öne çıkan eşleşmeler, akşam planı yapan izleyiciler için merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, bugün maç var mı? 8 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

8 Ocak Perşembe akşamı, futbol gündemi birbirinden önemli karşılaşmalarla hareketleniyor. Hem Türkiye'de lig heyecanı hem de Avrupa sahnesinde oynanacak kritik mücadeleler, sporseverlerin ilgisini akşam saatlerine taşıyor. Sahaya çıkacak takımlar, maçların başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri futbolseverlerin merak ettiği başlıklar arasında yer alırken, gecenin öne çıkan eşleşmeleri de şimdiden konuşulmaya başlandı. Detaylar haberin ilerleyen bölümünde…

YAYINLAR

Sabah Kuşağı

  • 07:00 – Serie A'dan Futbol Keyfi

S Sport Plus

  • 07:15 – Avrupa Ligi'nde Öne Çıkan Anlar

TRT Spor

  • 08:00 – Başlama Vuruşu ile Günün Gündemi

HT Spor

  • 10:15 – Süper Kupa'dan Kısa Kısa Özetler

TRT Spor

  • Günün Devamı
  • 12:00 – LaLiga'dan Maç Yayını

S Sport

  • 13:30 – İspanya Ligi Özetleri (Tekrar)

Bugün maç var mı? 8 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

TRT Spor

  • 13:30 – Bologna – Atalanta (Canlı)

S Sport Plus

  • 17:55 – Al Hilal – Al Hazem

TRT Spor

  • 18:00 – İtalya Serie A Karşılaşmaları

S Sport Plus

  • Akşam Kuşağı
  • 20:00 – Avrupa'dan Futbol

A Spor

  • 20:00 – Nokta Transfer (Canlı)

HT Spor

  • 20:30 – Cremonese – Cagliari

S Sport Plus

  • 21:00 – Transfer Raporu (Canlı)

A Spor

  • Gecenin Öne Çıkan Maçları
  • 22:00 – Atletico Madrid – Real Madrid

S Sport

  • 22:30 – Günün Özetleri (Canlı)

S Sport Plus

  • 22:45 – AC Milan – Genoa (Canlı)

S Sport Plus

  • 23:00 – Arsenal – Liverpool

beIN Sports 3

  • 23:40 – Aktüel Futbol & Transfer Gündemi

TRT Spor

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar

Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar