Bugün maç var mı? 8 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
8 Ocak Perşembe akşamı, spor dünyasında yaşanacak gelişmelerle birlikte ekran başındaki izleyicileri yoğun bir gündem bekliyor. Günün ilerleyen saatlerinde futbol başta olmak üzere farklı branşlarda oynanacak karşılaşmalar, sporseverlerin heyecanını artırıyor. Mücadelelerin saatleri, canlı yayınlanacağı kanallar ve öne çıkan eşleşmeler, akşam planı yapan izleyiciler için merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, bugün maç var mı? 8 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
8 Ocak Perşembe akşamı, futbol gündemi birbirinden önemli karşılaşmalarla hareketleniyor. Hem Türkiye'de lig heyecanı hem de Avrupa sahnesinde oynanacak kritik mücadeleler, sporseverlerin ilgisini akşam saatlerine taşıyor. Sahaya çıkacak takımlar, maçların başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri futbolseverlerin merak ettiği başlıklar arasında yer alırken, gecenin öne çıkan eşleşmeleri de şimdiden konuşulmaya başlandı. Detaylar haberin ilerleyen bölümünde…
YAYINLAR
Sabah Kuşağı
- 07:00 – Serie A'dan Futbol Keyfi
S Sport Plus
- 07:15 – Avrupa Ligi'nde Öne Çıkan Anlar
TRT Spor
- 08:00 – Başlama Vuruşu ile Günün Gündemi
HT Spor
- 10:15 – Süper Kupa'dan Kısa Kısa Özetler
TRT Spor
- Günün Devamı
- 12:00 – LaLiga'dan Maç Yayını
S Sport
- 13:30 – İspanya Ligi Özetleri (Tekrar)
TRT Spor
- 13:30 – Bologna – Atalanta (Canlı)
S Sport Plus
- 17:55 – Al Hilal – Al Hazem
TRT Spor
- 18:00 – İtalya Serie A Karşılaşmaları
S Sport Plus
- Akşam Kuşağı
- 20:00 – Avrupa'dan Futbol
A Spor
- 20:00 – Nokta Transfer (Canlı)
HT Spor
- 20:30 – Cremonese – Cagliari
S Sport Plus
- 21:00 – Transfer Raporu (Canlı)
A Spor
- Gecenin Öne Çıkan Maçları
- 22:00 – Atletico Madrid – Real Madrid
S Sport
- 22:30 – Günün Özetleri (Canlı)
S Sport Plus
- 22:45 – AC Milan – Genoa (Canlı)
S Sport Plus
- 23:00 – Arsenal – Liverpool
beIN Sports 3
- 23:40 – Aktüel Futbol & Transfer Gündemi
TRT Spor