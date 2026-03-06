Bugün maç var mı? 6 Mart Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
6 Mart Cuma, sporseverler için yoğun bir mücadele günü olacak. Futbol ve basketbol ligleri, kritik karşılaşmalar ve şampiyonluk yarışı izleyicinin ilgisini çekerken, taraftarlar maç saatlerini ve yayınlanacağı kanalları öğrenmek için araştırmalara başladı. Günün fikstürü, spor gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, bugün maç var mı? 6 Mart Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
6 Mart Cuma akşamı, spor tutkunları için heyecan dorukta olacak. Futbol karşılaşmaları ön planda olurken, takımlar ligdeki konumlarını güçlendirmek ve kritik puanlar kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarlar maç saatleri ve yayın kanallarını öğrenmek için araştırma yaparken, gecenin öne çıkan mücadeleleri ve yayın akışı haberin detaylarında yer alıyor.
YAYINLAR
- 16:00 – TRT Spor / beIN Connect – Sarıyer – Ümraniyespor
- 20:00 – TRT Spor / beIN Connect – Pendikspor – Vanspor
- 20:00 – beIN Connect / Tabii – Sakaryaspor – Adana Demirspor
- 20:30 – S Sport Plus / Tivibu Spor 2 – Schalke 04 – Arminia Bielefeld
- 20:30 – Tivibu Spor 3 – Elversberg – Magdeburg
- 22:00 – TRT Spor – Al Ahli – Al Ittıhad
- 22:30 – S Sport Plus / Tivibu Spor 1 – Bayern Münih – M'Gladbach
- 22:45 – S Sport Plus / Tivibu Spor 2 – Napoli – Torino
- 22:45 – beIN Connect – PSG – Monaco
- 23:00 – S Sport Plus – Celta Vigo – Real Madrid
- 23:00 – Tabii – Wolverhampton – Liverpool
- 23:15 – Tivibu Spor 3 – Famalicao – Arouca
- 00:00 – TRT Spor – İleri Üçlü