Haberler

Bugün maç var mı? 6 Mart Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 6 Mart Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6 Mart Cuma, sporseverler için yoğun bir mücadele günü olacak. Futbol ve basketbol ligleri, kritik karşılaşmalar ve şampiyonluk yarışı izleyicinin ilgisini çekerken, taraftarlar maç saatlerini ve yayınlanacağı kanalları öğrenmek için araştırmalara başladı. Günün fikstürü, spor gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, bugün maç var mı? 6 Mart Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

6 Mart Cuma akşamı, spor tutkunları için heyecan dorukta olacak. Futbol karşılaşmaları ön planda olurken, takımlar ligdeki konumlarını güçlendirmek ve kritik puanlar kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarlar maç saatleri ve yayın kanallarını öğrenmek için araştırma yaparken, gecenin öne çıkan mücadeleleri ve yayın akışı haberin detaylarında yer alıyor.

YAYINLAR

  • 16:00 – TRT Spor / beIN Connect – Sarıyer – Ümraniyespor
  • 20:00 – TRT Spor / beIN Connect – Pendikspor – Vanspor
  • 20:00 – beIN Connect / Tabii – Sakaryaspor – Adana Demirspor
  • 20:30 – S Sport Plus / Tivibu Spor 2 – Schalke 04 – Arminia Bielefeld
  • 20:30 – Tivibu Spor 3 – Elversberg – Magdeburg
  • 22:00 – TRT Spor – Al Ahli – Al Ittıhad

Bugün maç var mı? 6 Mart Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

  • 22:30 – S Sport Plus / Tivibu Spor 1 – Bayern Münih – M'Gladbach
  • 22:45 – S Sport Plus / Tivibu Spor 2 – Napoli – Torino
  • 22:45 – beIN Connect – PSG – Monaco
  • 23:00 – S Sport Plus – Celta Vigo – Real Madrid
  • 23:00 – Tabii – Wolverhampton – Liverpool
  • 23:15 – Tivibu Spor 3 – Famalicao – Arouca
  • 00:00 – TRT Spor – İleri Üçlü
Sahra Arslan
Haberler.com
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Bir savaş da onların arasında çıktı: Dövmezsem şerefsizim
Ünlüleri birbirine düşüren kavgaya Ebru Gündeş de girdi

Ve Ebru Gündeş de geldi! Kavgayı alevlendirecek sözler
Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı

İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı