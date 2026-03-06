Bugün maç var mı? 6 Mart Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

6 Mart Cuma akşamı, spor tutkunları için heyecan dorukta olacak. Futbol karşılaşmaları ön planda olurken, takımlar ligdeki konumlarını güçlendirmek ve kritik puanlar kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarlar maç saatleri ve yayın kanallarını öğrenmek için araştırma yaparken, gecenin öne çıkan mücadeleleri ve yayın akışı haberin detaylarında yer alıyor.

YAYINLAR

16:00 – TRT Spor / beIN Connect – Sarıyer – Ümraniyespor

/ beIN Connect – Sarıyer – Ümraniyespor 20:00 – TRT Spor / beIN Connect – Pendikspor – Vanspor

20:00 – beIN Connect / Tabii – Sakaryaspor – Adana Demirspor

20:30 – S Sport Plus / Tivibu Spor 2 – Schalke 04 – Arminia Bielefeld

20:30 – Tivibu Spor 3 – Elversberg – Magdeburg

22:00 – TRT Spor – Al Ahli – Al Ittıhad