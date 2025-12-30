Bugün maç var mı? 30 Aralık Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

30 Aralık Salı günü futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek bir akşam vadediyor. Yerel liglerden Avrupa arenasına uzanan zengin maç programı, günün spor gündemini belirliyor. Karşılaşmaların saatleri, yayınlanacağı kanallar ve mücadele öncesi dikkat çeken gelişmeler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

30 ARALIK SALI GÜNÜ FUTBOL YAYIN PROGRAMI

07:00 – TRT Spor

İtalya Serie A Özetler ( Futbol )

07:30 – TRT Spor

Portekiz Premier Lig Özetler ( Futbol )

08:00 – HT Spor

Başlama Vuruşu ( Futbol Programı)

10:15 – TRT Spor

Trendyol Süper Lig Goller ( Futbol )

12:30 – TRT Spor

Muhabir Saati ( Futbol Programı)

16:00 – TRT Spor

Gündem Futbol (Canlı)

AKŞAM VE GECE CANLI MAÇLAR

19:00 – EXXEN

Uganda – Nijerya (Canlı)

Tanzanya – Tunus (Canlı)

20:30 – TRT Spor

Al Ettifaq – Al Nassr (Canlı)

20:30 – S Sport Plus

Al Ettifaq – Al Nassr / Suudi Arabistan Ligi

21:30 – HT Spor

Futbol X (Canlı Program)

22:00 – EXXEN

Botsvana – Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Canlı)

Benin – Senegal (Canlı)

22:30 – beIN Sports 5

Burnley – Newcastle (Canlı)

22:30 – beIN MAX2

Nottingham Forest – Everton (Canlı)

22:30 – beIN MAX1

West Ham – Brighton (Canlı)

22:30 – beIN Sports 2

Chelsea – Bournemouth (Canlı)

23:00 – S Sport Plus

Motherwell – Celtic (Canlı)

23:00 – TRT Spor

Motherwell – Celtic (Canlı)

23:15 – beIN Sports 4

Manchester United – Wolverhampton (Canlı)

23:15 – beIN Sports 3