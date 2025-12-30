Haberler

Bugün maç var mı? 30 Aralık Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Güncelleme:
30 Aralık Salı günü akşam saatlerine doğru spor gündemi yeniden hareketleniyor. Futbol başta olmak üzere farklı branşlarda oynanacak karşılaşmalar, sporseverlerin ekran başındaki planlarını şekillendiriyor. Günün maç programı, mücadelelerin başlama saatleri ve yayın bilgileri merakla araştırılıyor. Peki, bugün maç var mı? 30 Aralık Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

30 Aralık Salı günü futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek bir akşam vadediyor. Yerel liglerden Avrupa arenasına uzanan zengin maç programı, günün spor gündemini belirliyor. Karşılaşmaların saatleri, yayınlanacağı kanallar ve mücadele öncesi dikkat çeken gelişmeler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

30 ARALIK SALI GÜNÜ FUTBOL YAYIN PROGRAMI

07:00 – TRT Spor

  • İtalya Serie A Özetler ( Futbol )

07:30 TRT Spor

  • Portekiz Premier Lig Özetler ( Futbol )

08:00 – HT Spor

  • Başlama Vuruşu ( Futbol Programı)

10:15 TRT Spor

  • Trendyol Süper Lig Goller ( Futbol )

12:30 – TRT Spor

  • Muhabir Saati ( Futbol Programı)

16:00 – TRT Spor

  • Gündem Futbol (Canlı)

AKŞAM VE GECE CANLI MAÇLAR

19:00 – EXXEN

  • Uganda – Nijerya (Canlı)
  • Tanzanya – Tunus (Canlı)

20:30 – TRT Spor

  • Al Ettifaq – Al Nassr (Canlı)

20:30 – S Sport Plus

  • Al Ettifaq – Al Nassr / Suudi Arabistan Ligi

21:30 – HT Spor

  • Futbol X (Canlı Program)

22:00 – EXXEN

  • Botsvana – Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Canlı)
  • Benin – Senegal (Canlı)

22:30 – beIN Sports 5

  • Burnley – Newcastle (Canlı)

22:30 – beIN MAX2

  • Nottingham Forest – Everton (Canlı)

22:30 – beIN MAX1

  • West Ham – Brighton (Canlı)

22:30 – beIN Sports 2

  • Chelsea – Bournemouth (Canlı)

23:00 – S Sport Plus

  • Motherwell – Celtic (Canlı)

23:00 – TRT Spor

  • Motherwell – Celtic (Canlı)

23:15 – beIN Sports 4

  • Manchester United – Wolverhampton (Canlı)

23:15 – beIN Sports 3

  • Arsenal – Aston Villa (Canlı)
