Bugün maç var mı? 28 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

28 Ocak Çarşamba
28 Ocak Çarşamba günü spor gündemi, ilerleyen saatlerde artan bir heyecana sahne oluyor. Futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta oynanacak karşılaşmalar ile gün içinde öne çıkan gelişmeler, sporseverlerin odağında yer alıyor. Maç programları, yayın saatleri ve kritik mücadelelere dair ayrıntılar yakından takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 28 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

28 Ocak Çarşamba akşamı spor dünyası, heyecan dozu yüksek karşılaşmalarla öne çıkıyor. Gün boyunca yaşanan gelişmelerin ardından futbol başta olmak üzere farklı branşlarda oynanacak mücadeleler, sporseverlerin gündemini belirliyor. Karşılaşmaların saatleri, yayın bilgileri ve dikkat çeken maçlara dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

  • 07:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A
  • 07:15 – TRT Spor: Hollanda Eredivisie Özetler
  • 07:30 – TRT Spor: Almanya Bundesliga Özetler
  • 08:00 – HT Spor: Başlama Vuruşu
  • 10:15 – TRT Spor: Trendyol Süper Lig Goller
  • 12:30 – S Sport: İspanya LaLiga
  • 13:30 – TRT Spor: UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar
  • 13:30 – S Sport Plus: İtalya Serie A
  • 15:20 – TRT Spor: Trendyol Süper Lig Goller
  • 16:00 – TRT Spor: Gündem Futbol Transfer

  • 17:15 – TRT Spor: Şampiyonlar Ligi En Güzel Goller
  • 18:00 – TRT Spor: Futbol Aklı
  • 18:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A
  • 19:00 – S Sport: Portekiz Ligi
  • 20:00 – S Sport: İspanya LaLiga
  • 20:00 – A Spor: Avrupa'da Türk Takımları
  • 21:00 – HT Spor: Maç Yolu
  • 21:00 – A Spor: Şampiyonlar Ligi Özel
  • 22:30 – TRT Spor: Maç Özel
  • 22:30 – S Sport Plus: İtalya Serie A (Canlı)
  • 23:00 – TRT 1: Manchester City – Galatasaray
  • 23:00 – Tabii: Avrupa kupalarından çok sayıda canlı karşılaşma
  • 23:00 – A Spor: Transfer Raporu
  • 23:45 – A Spor: Devre Arası
  • 23:45 – TRT Spor: Maç Özel
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
