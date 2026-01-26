Bugün maç var mı? 26 Ocak Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

26 Ocak Pazartesi akşamı spor gündemi, birbirinden önemli karşılaşmalarla hareketleniyor. Gün içinde yaşanan gelişmelerin ardından futbol başta olmak üzere farklı spor dallarında sahne alacak mücadeleler, sporseverlerin odağında yer alıyor. Maç saatleri, yayın bilgileri ve öne çıkan karşılaşmalara dair detaylar, akşam saatleri yaklaşırken en çok merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

26 OCAK PAZARTESİ SPOR YAYIN AKIŞI

07.00 - TRT Spor - UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler

- UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler 08.00 - beIN Haber - Premier League Maç Özetleri

- Premier League Maç Özetleri 08.00 - A Spor - Sabah Sporu

08.00 - HT Spor - Başlama Vuruşu

09.30 - beIN Haber - Trendyol 1. Lig Maç Özetleri

10.00 - beIN Haber - beIN Sabah

10.15 - TRT Spor - Trendyol Süper Lig Goller

11.00 - HT Spor - Gündem (Cem Dizdar)

11.00 - A Spor - Spor Ajansı

12.00 - beIN Haber - Süper Lig Maç Özetleri

13.00 - beIN Haber - Gün Ortası

13.30 - TRT Spor - FA Cup 3. Tur Özetleri

14.00 - A Spor - Gün Ortası

15.00 - HT Spor - Satır Arası

15.00 - A Spor - Spor Gündemi

16.00 - TRT Spor - Gündem Futbol Transfer

16.30 - beIN Haber - Süper Lig Maç Özetleri

18.00 - A Spor - Ana Haber

19.00 - beIN Haber - Ana Haber (Canlı)

CANLI MAÇLAR

20.00 - beIN Sports 1 - Eyüpspor - Beşiktaş

20.00 - TRT Spor - Sakaryaspor - Bodrum FK

20.30 - S Sport Plus - Al Nassr - Al Taawon

22.30 - S Sport Plus - Ceuta - Leonesa

22.45 - S Sport Plus - Verona - Udinese

23.00 - EXXEN - Norwich - Coventry City

23.00 - S Sport Plus - Girona - Getafe

23.00 - beIN Sports 3 - Everton - Leeds United

23.15 - S Sport Plus - Porto - Gil Vicente

SPOR PROGRAMLARI