Bugün maç var mı? 26 Ocak Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 26 Ocak Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
26 Ocak Pazartesi günü spor dünyasında tempo akşam saatlerine doğru daha da yükseliyor. Futboldan basketbola, farklı branşlarda öne çıkan karşılaşmalar ve gün içinde yaşanan önemli gelişmeler sporseverlerin gündemini şekillendiriyor. Hangi maçların oynanacağı, karşılaşmaların yayın saatleri ve kritik mücadelelere dair detaylar, spor tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 26 Ocak Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

26 Ocak Pazartesi akşamı spor gündemi, birbirinden önemli karşılaşmalarla hareketleniyor. Gün içinde yaşanan gelişmelerin ardından futbol başta olmak üzere farklı spor dallarında sahne alacak mücadeleler, sporseverlerin odağında yer alıyor. Maç saatleri, yayın bilgileri ve öne çıkan karşılaşmalara dair detaylar, akşam saatleri yaklaşırken en çok merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

26 OCAK PAZARTESİ SPOR YAYIN AKIŞI

  • 07.00 - TRT Spor - UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler
  • 08.00 - beIN Haber - Premier League Maç Özetleri
  • 08.00 - A Spor - Sabah Sporu
  • 08.00 - HT Spor - Başlama Vuruşu
  • 09.30 - beIN Haber - Trendyol 1. Lig Maç Özetleri
  • 10.00 - beIN Haber - beIN Sabah
  • 10.15 - TRT Spor - Trendyol Süper Lig Goller
  • 11.00 - HT Spor - Gündem (Cem Dizdar)
  • 11.00 - A Spor - Spor Ajansı
  • 12.00 - beIN Haber - Süper Lig Maç Özetleri
  • 13.00 - beIN Haber - Gün Ortası
  • 13.30 - TRT Spor - FA Cup 3. Tur Özetleri
  • 14.00 - A Spor - Gün Ortası
  • 15.00 - HT Spor - Satır Arası
  • 15.00 - A Spor - Spor Gündemi
  • 16.00 - TRT Spor - Gündem Futbol Transfer
  • 16.30 - beIN Haber - Süper Lig Maç Özetleri
  • 18.00 - A Spor - Ana Haber
  • 19.00 - beIN Haber - Ana Haber (Canlı)

CANLI MAÇLAR

  • 20.00 - beIN Sports 1 - Eyüpspor - Beşiktaş
  • 20.00 - TRT Spor - Sakaryaspor - Bodrum FK
  • 20.30 - S Sport Plus - Al Nassr - Al Taawon
  • 22.30 - S Sport Plus - Ceuta - Leonesa
  • 22.45 - S Sport Plus - Verona - Udinese
  • 23.00 - EXXEN - Norwich - Coventry City
  • 23.00 - S Sport Plus - Girona - Getafe
  • 23.00 - beIN Sports 3 - Everton - Leeds United
  • 23.15 - S Sport Plus - Porto - Gil Vicente

SPOR PROGRAMLARI

  • 20.00 - A Spor - Skorbord (Canlı)
  • 22.00 - A Spor - 90+1
  • 22.00 - TRT Spor - Stadyum
  • 22.00 - HT Spor - Dakika 90 (Canlı)
  • 23.30 - TRT Spor - Teknik Analiz
  • 23.30 - beIN Haber - Spor Gecesi
