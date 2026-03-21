Bugün maç var mı? 21 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

21 Mart Cumartesi akşamı spor severler için ekran başında heyecan dolu anlar yaşanacak. Futbol ve basketbol müsabakaları, liglerdeki kritik puan mücadeleleri ve şampiyonluk yarışı izleyicilerle buluşacak. Taraftarlar, maçların saatlerini ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağını merak ederken, akşamın öne çıkan karşılaşmaları şimdiden gündemde konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 21 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

21 Mart Cumartesi akşamı futbolseverleri yoğun bir yayın akışı bekliyor. Liglerdeki kritik puan mücadeleleri ve önemli karşılaşmalar ekranlara gelirken, taraftarlar maçların saatlerini ve hangi kanallardan canlı izleneceğini merak ediyor. Akşamın öne çıkan maçları ve yayın bilgileri haberin devamında…

YAYINLAR

  • 07:00 – TRT Spor (UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler)
  • 07:00 – S Sport (İspanya LaLiga)
  • 08:45 – TRT Spor (Trendyol Süper Lig Özetler)
  • 09:30 – TRT Spor (Orhan Ayhan'la Futbol, Tekrar)
  • 10:00 – S Sport Plus (Genoa – Udinese)
  • 12:00 – TRT Spor (Avrupa Sahnesi, Canlı)
  • 13:30 – TRT Spor (Boluspor – Bandırmaspor, Canlı)
  • 13:30 – BeIN Sports 2 (Serik Spor – Sakaryaspor, Canlı)
  • 13:30 – S Sport (Cumartesi Futbolu)
  • 14:30 – S Sport Plus (İtalya Serie A)
  • 15:00 – S Sport (Özetler, Canlı)
  • 15:30 – BeIN Sports 3 (Brighton – Liverpool, Canlı)

  • 16:00 – BeIN MAX1 (Keçiörengücü – Adana Demirspor, Canlı)
  • 16:00 – TRT Spor (Manisa FK – Sivasspor)
  • 16:30 – S Sport Plus (Inside Serie A, Canlı)
  • 17:00 – S Sport Plus (Parma – Cremonese, Canlı)
  • 17:30 – Tivibu Spor 4 (Wolfsburg – Werder Bremen, Canlı)
  • 17:30 – Tivibu Spor 3 (Heidenheim – Bayer Leverkusen, Canlı)
  • 17:30 – Tivibu Spor 2 (Bayern Münih – Union Berlin)
  • 18:00 – S Sport (Özetler, Canlı)
  • 18:00 – BeIN Sports 3 (Fulham – Burnley, Canlı)
  • 18:15 – S Sport (Espanyol – Getafe, Canlı)
  • 19:00 – BeIN Sports 4 (Toulouse – Lorient, Canlı)
  • 19:00 – TRT Spor (Ümraniyespor – Pendikspor, Canlı)
  • 20:00 – S Sport Plus (Milan – Torino)
  • 20:15 – S Sport (Özetler, Canlı)
  • 20:30 – Tivibu Spor 2 (Borussia Dortmund – Hamburg, Canlı)
  • 20:30 – BeIN Sports 3 (Everton – Chelsea, Canlı)
  • 21:00 – TRT Spor (Rangers – Aberdeen, Canlı)
  • 21:00 – BeIN Sports 4 (Auxerre – Brest)
  • 22:00 – S Sport Plus (İtalya Serie A, Canlı)
  • 22:45 – S Sport Plus (Juventus – Sassuolo)
  • 22:45 – TRT Spor (UEFA Şampiyonlar Ligi Goller, Canlı)
  • 23:00 – BeIN Sports 4 (Nice – PSG, Canlı)
  • 23:00 – BeIN Sports 3 (Leeds United – Brentford)
  • 23:00 – TRT Spor (Aktüel Futbol, Canlı)
  • 23:00 – S Sport (Sevilla – Valencia, Canlı)
Rusya'da binlerce Müslüman bayram sabahı camilere akın etti

Ülkenin başkentinde tarihi görüntü! Binlerce kişi camilere akın etti
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare

Dünyaca ünlü ismi yıkan kare!
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

Birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anneden sert ifadeler
Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! 3 ölü, 22 yaralı

Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'da binlerce Müslüman bayram sabahı camilere akın etti

Ülkenin başkentinde tarihi görüntü! Binlerce kişi camilere akın etti
Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba

Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor

Milyonluk tekneler alev alev yanıyor