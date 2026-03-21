Bugün maç var mı? 21 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

21 Mart Cumartesi akşamı futbolseverleri yoğun bir yayın akışı bekliyor. Liglerdeki kritik puan mücadeleleri ve önemli karşılaşmalar ekranlara gelirken, taraftarlar maçların saatlerini ve hangi kanallardan canlı izleneceğini merak ediyor. Akşamın öne çıkan maçları ve yayın bilgileri haberin devamında…

YAYINLAR

07:00 – TRT Spor (UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler)

(UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler) 07:00 – S Sport (İspanya LaLiga)

08:45 – TRT Spor (Trendyol Süper Lig Özetler)

09:30 – TRT Spor (Orhan Ayhan'la Futbol, Tekrar)

10:00 – S Sport Plus (Genoa – Udinese)

12:00 – TRT Spor (Avrupa Sahnesi, Canlı)

13:30 – TRT Spor (Boluspor – Bandırmaspor, Canlı)

13:30 – BeIN Sports 2 (Serik Spor – Sakaryaspor, Canlı)

13:30 – S Sport (Cumartesi Futbolu)

14:30 – S Sport Plus (İtalya Serie A)

15:00 – S Sport (Özetler, Canlı)

15:30 – BeIN Sports 3 (Brighton – Liverpool, Canlı)