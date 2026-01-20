Bugün maç var mı? 20 Ocak Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
20 Ocak Salı akşamı spor gündemi yoğun bir tempoya sahne oluyor. Gün içinde yaşanan gelişmelerin ardından, futbol ağırlıklı olmak üzere farklı branşlarda oynanacak karşılaşmalar sporseverlerin odağında yer alıyor. Maç saatleri, canlı yayın bilgileri ve öne çıkan mücadelelere ilişkin detaylar yakından izleniyor. Peki, bugün maç var mı? 20 Ocak Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
20 Ocak Salı akşamı futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Yurt içi liglerin yanı sıra Avrupa kupalarında öne çıkan karşılaşmalar, akşam saatlerinde futbolseverleri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Maç saatleri, canlı yayın bilgilerinin yanı sıra öne çıkan mücadelelere dair tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor. Peki bugün maç var mı? 19 Ocak Pazartesi günü hangi takımların karşılaşması oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Cevaplar haberin detaylarında…
SABAH – GÜNDÜZ FUTBOL YAYINLARI
- 07.15 | TRT Spor – UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar
- 08.00 | A Spor – Sabah Sporu
- 08.00 | HT Spor – Başlama Vuruşu
- 09.00 | beIN Haber – Futbol Haberleri
- 09.30 | beIN Haber – Trendyol 1. Lig Maç Özetleri
- 10.00 | beIN Haber – beIN Sabah
- 10.15 | TRT Spor – Trendyol Süper Lig Goller
- 11.00 | A Spor – Spor Ajansı (Canlı)
- 12.00 | beIN Haber – Basın Toplantısı: Okan Buruk
- 12.30 | TRT Spor – Muhabir Saati
- 12.30 | beIN Haber – Süper Lig Haftanın Golleri
- 13.00 | beIN Haber – Gün Ortası
- 14.00 | A Spor – Gün Ortası
- 14.45 | beIN Haber – Ligue 1 Haftanın Golleri
- 15.00 | A Spor – Spor Gündemi
- 15.30 | beIN Haber – This is Paris
- 16.00 | TRT Spor – Hedef Süper Lig
- 16.30 | beIN Haber – Süper Lig Maç Özetleri
AKŞAM FUTBOL VE CANLI MAÇLAR
- 17.45 | beIN Haber – Futbol Ana Haber
- 18.00 | A Spor – Ana Haber (Canlı)
- 18.30 | tabii – Kairat – Club Brugge
- 19.00 | beIN Haber – beIN 1. Lig
- 20.00 | HT Spor – Futbol X
- 20.00 | A Spor – Avrupa'da Türk Takımları (Canlı)
- 20.30 | TRT Spor – Al Ahli – Al Khaleej (Canlı)
- 20.45 | tabii – Bodo/Glimt – Manchester City
GECE AVRUPA MAÇLARI
- 23.00 | tabii – Kopenhag – Napoli (Canlı)
- 23.00 | tabii – Tottenham – Borussia Dortmund (Canlı)
- 23.00 | tabii – Villarreal – Ajax (Canlı)
- 23.00 | tabii – Inter – Arsenal (Canlı)
- 23.00 | tabii – Real Madrid – Monaco (Canlı)
- 23.00 | tabii – Olympiakos – Bayer Leverkusen (Canlı)
- 23.00 | tabii – Sporting CP – PSG
GECE PROGRAMLARI
- 22.00 | beIN Haber – Premier League Maç Özetleri
- 22.30 | TRT Spor – Aktüel Futbol Transfer
- 23.00 | A Spor – Son Sayfa (Canlı)
- 23.30 | TRT Spor – Futbol Anadolu