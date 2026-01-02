Bugün maç var mı? 2 Ocak Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

2 Ocak Cuma akşamı futbol tutkunlarını hareketli bir karşılaşma takvimi bekliyor. Hem yurt içi liglerde hem de Avrupa sahnesinde oynanacak mücadeleler, akşam saatlerinde spor gündeminin nabzını tutuyor. Maçların başlama saatleri, hangi kanalda yayınlanacağı ve karşılaşmalar öncesinde öne çıkan detaylar, futbolseverlerin yakından takip ettiği başlıklar arasında öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

Sabah Kuşağı

08.00: Spor gündemine hızlı bir bakış sunan sabah programları

gündemine hızlı bir bakış sunan sabah programları 10.00 – 12.30: Günün öne çıkan spor başlıkları, bültenler ve değerlendirmeler

Öğle Saatleri

14.00 – 16.00: Lig gündemi, analizler ve stüdyo programları

16.00: Süper Lig odaklı özel yayınlar ve taktik değerlendirmeler

Akşamüstü

17.30 – 18.00: Dünyadan spor haberleri ve maç öncesi analizler

18.00: Günün ana spor gündemi ve öne çıkan gelişmeler

Akşam Saatleri

19.00: Basketbolda yerli lig karşılaşmaları

20.00 – 20.30: EuroLeague ve uluslararası basketbol heyecanı

20.00: Futbolda dikkat çeken yabancı lig mücadelesi

Gece Kuşağı