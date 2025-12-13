Haberler

Bugün maç var mı? 13 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 13 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli aranın devam ettiği Süper Lig takviminde spor gündemi bu akşamki milli maçlara odaklanmış durumda. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubundaki pozisyonunu belirleyecek kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Peki, bugün maç var mı? 13 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

13 Aralık 2025 futbol takvimi, taraftarları heyecan dolu bir gün bekliyor. Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak karşılaşmalar, takımların gruptaki durumunu önemli ölçüde etkileyecek. Günün en dikkat çekici mücadelesinde ise dengelerin anlık olarak değişebileceği, form durumları birbirine yakın iki ekip karşı karşıya gelecek. Maç saatleri, olası 11'ler, canlı skor takibi ve kritik notlar gibi tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

13:30

  • BeIN Sports 2: Sarıyer - İstanbulspor (Futbol) – Canlı
  • TRT Spor : Serik Spor - Manisa FK (Futbol) – Canlı
  • BeIN MAX1: Serik Spor - Manisa FK (Futbol) – Canlı

14:30

  • BeIN Sports 1: Çaykur Rizespor - Eyüpspor (Futbol) – Canlı

15:00

  • Tivibu Spor 2: Karlsruhe - Paderborn / Bundesliga 2 (Futbol) – Canlı
  • S Sport Plus: Karlsruhe - Paderborn / Bundesliga 2 (Futbol) – Canlı
  • Tivibu Spor 3: Arminia Bielefeld - Kaiserslautern / Bundesliga 2 (Futbol) – Canlı
  • Tivibu Spor 4: Magdeburg - Holstein Kiel / Bundesliga 2 (Futbol) – Canlı

16: 00

  • S Sport: Atletico Madrid - Valencia (Futbol) – Canlı
  • S Sport Plus: Atletico Madrid - Valencia (Futbol) – Canlı
  • BeIN MAX1: Red Star - Reims (Futbol) – Canlı
  • BeIN Sports 2 / TRT Spor: Sivasspor - Çorum FK (Futbol) – Canlı

Bugün maç var mı? 13 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

17:00

  • S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus: Torino - Cremonese (Futbol) – Canlı
  • BeIN Sports 1: Kayserispor - Alanyaspor (Futbol) – Canlı

17:30

  • Tivibu Spor 4: Monchengladbach - Wolfsburg (Futbol) – Canlı
  • Tivibu Spor 2 / S Sport Plus: Eintracht Frankfurt - Augsburg (Futbol) – Canlı
  • S Sport Plus: St. Pauli - Heidenheim / Hoffenheim - Hamburg / Monchengladbach - Wolfsburg (Futbol) – Canlı
  • Tivibu Spor 3: Hoffenheim - Hamburg (Futbol) – Canlı

18: 00

  • BeIN Sports 3: Liverpool - Brighton (Futbol) – Canlı
  • BeIN Sports 4: Chelsea - Everton (Futbol) – Canlı

18:15

  • S Sport / S Sport Plus: Mallorca - Elche (Futbol) – Canlı

18:30

  • Tivibu Spor: SC Telstar - NEC Nijmegen / Hollanda Ligi (Futbol) – Canlı

19:00

  • TRT Spor / BeIN MAX1: Amedspor - Bandırmaspor (Futbol) – Canlı
  • BeIN MAX2: Rennes - Brest (Futbol) – Canlı

20:00

  • BeIN Sports 1: Antalyaspor - Galatasaray (Futbol) – Canlı
  • BeIN Sports 2: Flamengo - Pyramids / FIFA Kıtalararası Kupa (Futbol) – Canlı
  • S Sport 2 / S Sport Plus / Tivibu Spor 1: Parma - Lazio (Futbol) – Canlı

20 :30

  • Tivibu Spor 2 / S Sport Plus: Bayer Leverkusen - Köln (Futbol) – Canlı
  • BeIN Sports 3: Burnley - Fulham (Futbol) – Canlı
  • S Sport Plus / S Sport: Barcelona - Osasuna (Futbol) – Canlı

Bugün maç var mı? 13 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

21:00

  • BeIN Sports 4: Metz - PSG (Futbol) – Canlı

22:00

  • Tivibu Spor 3 / S Sport Plus: PSV - Heracles (Futbol) – Canlı
  • BeIN MAX1: Saint Etienne - Bastia (Futbol) – Canlı

22:30

  • Tivibu Spor 4: Hannover 96 - Bochum / Bundesliga 2 (Futbol) – Canlı

22 :45

  • Tivibu Spor 1 / S Sport 2 / S Sport Plus: Atalanta - Cagliari (Futbol) – Canlı

23:00

  • S Sport / S Sport Plus: Getafe - Espanyol (Futbol) – Canlı
  • BeIN Sports 3: Arsenal - Wolverhampton (Futbol) – Canlı

23:05

  • BeIN Sports 4: Paris FC - Toulouse (Futbol) – Canlı

23:30

  • S Sport Plus / Tivibu Spor 2: Sporting - AVS (Futbol) – Canlı
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Fenerbahçe'ye kötü haber! İki yıldız isim Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Konya maçı öncesi kötü haber! İki yıldız isim forma giyemeyecek
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Pendik'te neler oluyor? 100 metre arayla 2 ceset bulundu
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
'Partimiz şaibeli yapıların sığınağı değildir' paylaşımı yapan isim CHP'den ihraç edildi

CHP'de kalemi kırılan son isim
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
title