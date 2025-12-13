Bugün maç var mı? 13 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Milli aranın devam ettiği Süper Lig takviminde spor gündemi bu akşamki milli maçlara odaklanmış durumda. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubundaki pozisyonunu belirleyecek kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Peki, bugün maç var mı? 13 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
13 Aralık 2025 futbol takvimi, taraftarları heyecan dolu bir gün bekliyor. Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak karşılaşmalar, takımların gruptaki durumunu önemli ölçüde etkileyecek. Günün en dikkat çekici mücadelesinde ise dengelerin anlık olarak değişebileceği, form durumları birbirine yakın iki ekip karşı karşıya gelecek. Maç saatleri, olası 11'ler, canlı skor takibi ve kritik notlar gibi tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
13:30
- BeIN Sports 2: Sarıyer - İstanbulspor (Futbol) – Canlı
- TRT Spor : Serik Spor - Manisa FK (Futbol) – Canlı
- BeIN MAX1: Serik Spor - Manisa FK (Futbol) – Canlı
14:30
- BeIN Sports 1: Çaykur Rizespor - Eyüpspor (Futbol) – Canlı
15:00
- Tivibu Spor 2: Karlsruhe - Paderborn / Bundesliga 2 (Futbol) – Canlı
- S Sport Plus: Karlsruhe - Paderborn / Bundesliga 2 (Futbol) – Canlı
- Tivibu Spor 3: Arminia Bielefeld - Kaiserslautern / Bundesliga 2 (Futbol) – Canlı
- Tivibu Spor 4: Magdeburg - Holstein Kiel / Bundesliga 2 (Futbol) – Canlı
16: 00
- S Sport: Atletico Madrid - Valencia (Futbol) – Canlı
- S Sport Plus: Atletico Madrid - Valencia (Futbol) – Canlı
- BeIN MAX1: Red Star - Reims (Futbol) – Canlı
- BeIN Sports 2 / TRT Spor: Sivasspor - Çorum FK (Futbol) – Canlı
17:00
- S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus: Torino - Cremonese (Futbol) – Canlı
- BeIN Sports 1: Kayserispor - Alanyaspor (Futbol) – Canlı
17:30
- Tivibu Spor 4: Monchengladbach - Wolfsburg (Futbol) – Canlı
- Tivibu Spor 2 / S Sport Plus: Eintracht Frankfurt - Augsburg (Futbol) – Canlı
- S Sport Plus: St. Pauli - Heidenheim / Hoffenheim - Hamburg / Monchengladbach - Wolfsburg (Futbol) – Canlı
- Tivibu Spor 3: Hoffenheim - Hamburg (Futbol) – Canlı
18: 00
- BeIN Sports 3: Liverpool - Brighton (Futbol) – Canlı
- BeIN Sports 4: Chelsea - Everton (Futbol) – Canlı
18:15
- S Sport / S Sport Plus: Mallorca - Elche (Futbol) – Canlı
18:30
- Tivibu Spor: SC Telstar - NEC Nijmegen / Hollanda Ligi (Futbol) – Canlı
19:00
- TRT Spor / BeIN MAX1: Amedspor - Bandırmaspor (Futbol) – Canlı
- BeIN MAX2: Rennes - Brest (Futbol) – Canlı
20:00
- BeIN Sports 1: Antalyaspor - Galatasaray (Futbol) – Canlı
- BeIN Sports 2: Flamengo - Pyramids / FIFA Kıtalararası Kupa (Futbol) – Canlı
- S Sport 2 / S Sport Plus / Tivibu Spor 1: Parma - Lazio (Futbol) – Canlı
20 :30
- Tivibu Spor 2 / S Sport Plus: Bayer Leverkusen - Köln (Futbol) – Canlı
- BeIN Sports 3: Burnley - Fulham (Futbol) – Canlı
- S Sport Plus / S Sport: Barcelona - Osasuna (Futbol) – Canlı
21:00
- BeIN Sports 4: Metz - PSG (Futbol) – Canlı
22:00
- Tivibu Spor 3 / S Sport Plus: PSV - Heracles (Futbol) – Canlı
- BeIN MAX1: Saint Etienne - Bastia (Futbol) – Canlı
22:30
- Tivibu Spor 4: Hannover 96 - Bochum / Bundesliga 2 (Futbol) – Canlı
22 :45
- Tivibu Spor 1 / S Sport 2 / S Sport Plus: Atalanta - Cagliari (Futbol) – Canlı
23:00
- S Sport / S Sport Plus: Getafe - Espanyol (Futbol) – Canlı
- BeIN Sports 3: Arsenal - Wolverhampton (Futbol) – Canlı
23:05
- BeIN Sports 4: Paris FC - Toulouse (Futbol) – Canlı
23:30
- S Sport Plus / Tivibu Spor 2: Sporting - AVS (Futbol) – Canlı