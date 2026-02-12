Bugün maç var mı? 12 Şubat Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

12 Şubat Perşembe akşamı spor dünyasında heyecan doruğa çıkıyor. Özellikle futbol karşılaşmaları, günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer alırken, kritik mücadeleler büyük rekabete sahne olmaya hazırlanıyor. Maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. Gecenin öne çıkan karşılaşmalarına dair tüm detaylar haberin devamında…

YAYINLAR

10:00 – HT Spor: Schengen Vizesi ( Futbol )

21:00 – A Spor: Futbol Meydanı (Futbol)

21:00 – TRT Spor: Aktüel Futbol (Futbol)

23:00 – S Sport Plus: Atletico Madrid vs Barcelona (Futbol) – Canlı

23:00 – beIN Sports 3: Brentford vs Arsenal (Futbol) – Canlı

23:00 – TRT Spor: Atletico Madrid - Manchester United (Futbol)