Bugün maç var mı? 12 Şubat Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
12 Şubat Perşembe günü spor gündemi yine oldukça hareketli. Futbol ve basketbol başta olmak üzere farklı branşlarda sahne alacak karşılaşmalar, gün boyunca sporseverlerin yakın takibinde olacak. Kritik mücadeleler ve heyecan dolu anlar, izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Peki, bugün maç var mı? 12 Şubat Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
10:00 – HT Spor: Schengen Vizesi ( Futbol )
21:00 – A Spor: Futbol Meydanı (Futbol)
21:00 – TRT Spor: Aktüel Futbol (Futbol)
23:00 – S Sport Plus: Atletico Madrid vs Barcelona (Futbol) – Canlı
23:00 – beIN Sports 3: Brentford vs Arsenal (Futbol) – Canlı
23:00 – TRT Spor: Atletico Madrid - Manchester United (Futbol)