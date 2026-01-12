Bugün maç var mı? 12 Ocak Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

12 Ocak Pazartesi günü futbol gündemi oldukça hareketli geçiyor. Hem yerel liglerde süren rekabet hem de Avrupa sahnesinde oynanacak önemli mücadeleler, akşam saatlerinde futbolseverleri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Karşılaşmaların başlama saatleri, canlı yayın bilgileri ve gecenin dikkat çeken maçlarına dair detaylar ise futbol meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

07:00 – TRT Spor: UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar (Futbol)

08:00 – HT Spor: Başlama Vuruşu (Futbol)

10:15 – TRT Spor: Trendyol Süper Lig En Güzel Goller (Futbol)

13:30 – TRT Spor: Portekiz Premier Lig Özetler (Futbol)

14:00 – A Spor: Ziraat Türkiye Kupası Günü (Futbol)

16:00 – TRT Spor: Gündem Futbol Transfer (Futbol)

16:00 – A Spor: Ziraat Türkiye Kupası Özel (Futbol)