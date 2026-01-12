Bugün maç var mı? 12 Ocak Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
12 Ocak Pazartesi akşamı spor tutkunları için tempolu ve heyecan dolu bir program sunuyor. Futboldan diğer branşlara uzanan karşılaşmalar, ekran başındaki izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Günün öne çıkan maçları, yayın saatleri ve canlı yayın bilgileri, sporla dolu bir akşam planlayanların radarında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 12 Ocak Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
12 Ocak Pazartesi günü futbol gündemi oldukça hareketli geçiyor. Hem yerel liglerde süren rekabet hem de Avrupa sahnesinde oynanacak önemli mücadeleler, akşam saatlerinde futbolseverleri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Karşılaşmaların başlama saatleri, canlı yayın bilgileri ve gecenin dikkat çeken maçlarına dair detaylar ise futbol meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
- 07:00 – TRT Spor: UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar (Futbol)
- 08:00 – HT Spor: Başlama Vuruşu (Futbol)
- 10:15 – TRT Spor: Trendyol Süper Lig En Güzel Goller (Futbol)
- 13:30 – TRT Spor: Portekiz Premier Lig Özetler (Futbol)
- 14:00 – A Spor: Ziraat Türkiye Kupası Günü (Futbol)
- 16:00 – TRT Spor: Gündem Futbol Transfer (Futbol)
- 16:00 – A Spor: Ziraat Türkiye Kupası Özel (Futbol)
- 18:00 – A Spor: Kupaya Doğru (Futbol – Canlı)
- 20:00 – TRT Spor: Manisa FK – Ümraniyespor (Futbol – Canlı)
- 20:00 – beIN Sports 2: Manisa FK – Ümraniyespor (Futbol – Canlı)
- 20:30 – S Sport Plus: Genoa – Cagliari (Futbol – Canlı)
- 20:30 – S Sport Plus: Al Hilal – Al Nassr (Futbol – Canlı)
- 22:45 – S Sport Plus: Juventus – Cremonese (Futbol – Canlı)
- 23:00 – S Sport Plus: Sevilla – Celta Vigo (Futbol – Canlı)
- 23:10 – beIN Sports 4: PSG – Paris FC (Futbol)
- 23:30 – TRT Spor: Transfer Gündemi (Futbol)