Bugün maç var mı? 11 Şubat Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 11 Şubat Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
11 Şubat Çarşamba günü spor dünyasında yoğun bir tempo yaşanacak. Futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta oynanacak karşılaşmalar, sporseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, bugün maç var mı? 11 Şubat Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

11 Şubat Çarşamba akşamı spor arenasında tempo yükseliyor. Özellikle futbol sahalarında oynanacak kritik mücadeleler, sporseverlerin gündeminde ilk sıralara yerleşti. Büyük rekabete sahne olması beklenen karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri merak konusu. Gecenin dikkat çeken maçlarına dair tüm ayrıntılar haberin devamında…

  • 07.00 – TRT Spor: Almanya Bundesliga Özetler
  • 07.00 – S Sport Plus: İtalya Serie A
  • 07.30 – TRT Spor: İtalya Serie A Özetler
  • 08.00 – HT Spor: Başlama Vuruşu
  • 09.00 – S Sport: 2. Bundesliga
  • 10.15 – TRT Spor: Coppa Italia Çeyrek Final Özeti
  • 12.30 – S Sport: İspanya LaLiga
  • 13.30 – TRT Spor: UEFA Avrupa Ligi En Güzel Goller
  • 14.00 – S Sport Plus: İtalya Serie A
  • 15.20 – TRT Spor: Trendyol Süper Lig Özetler
  • 16.00 – TRT Spor: Gündem Futbol
  • 18.00 – TRT Spor: Futbol Aklı
  • 18.00 – S Sport Plus: İtalya Serie A

Bugün maç var mı? 11 Şubat Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

  • 19.00 – S Sport: Portekiz Ligi
  • 19.00 – HT Spor: Maç Yolu
  • 20.00 – S Sport: İspanya LaLiga
  • 20.00 – A Spor: Avrupa'da Türk Takımları
  • 22.00 – S Sport Plus: İtalya Serie A (Canlı)
  • 22.30 – beIN Sports 3: Manchester City – Fulham
  • 22.30 – HT Spor: Dakika 90 (Canlı)
  • 22.30 – beIN Sports 5: Nottingham Forest – Wolverhampton (Canlı)
  • 22.30 – beIN Sports 2: Aston Villa – Brighton (Canlı)
  • 22.30 – beIN MAX1: Crystal Palace – Burnley (Canlı)
  • 22.45 – Sıfır TV: Bayern Münih – Leipzig (Canlı)
  • 23.00 – TRT Spor: Bologna – Lazio
  • 23.00 – A Spor: Son Sayfa (Canlı)
  • 23.15 – beIN Sports 4: Sunderland – Liverpool (Canlı)
Sahra Arslan
