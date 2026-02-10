Haberler

Bugün maç var mı? 10 Şubat Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 10 Şubat Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
10 Şubat Salı günü spor gündemi, tempolu ve heyecanı yüksek bir programla öne çıkıyor. Gün boyu futbol ve basketbol başta olmak üzere farklı branşlarda oynanacak karşılaşmalar, sporseverlere dopdolu bir takip imkânı sunuyor. Peki, bugün maç var mı? 10 Şubat Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

10 Şubat Salı akşamı spor dünyasında heyecan zirveye tırmanıyor. Akşam saatlerinde oynanacak karşılaşmalar, özellikle futbol sahalarında yaşanacak kritik mücadelelerle sporseverlerin odağında yer alıyor. Büyük rekabetlere sahne olması beklenen maçlarda takımların performansları kadar, karşılaşmaların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar da yakından izleniyor. Gecenin öne çıkan müsabakalarına dair tüm detaylar haberin devamında…

YAYINLAR

  • 07.00 – UEFA Avrupa Ligi Öne Çıkan Maçlar (TRT Spor)
  • 07.30 – Hollanda Eredivisie Özetler (TRT Spor)
  • 08.00 – Başlama Vuruşu (HT Spor)
  • 10.15 – Trendyol Süper Lig Goller (TRT Spor)
  • 12.30 – Muhabir Saati (TRT Spor)
  • 12.30 – İspanya LaLiga (S Sport)
  • 14.00 – İtalya Serie A (S Sport Plus)
  • 16.00 – Hedef Süper Lig (TRT Spor)
  • 18.00 – İtalya Serie A (S Sport Plus)

  • 19.00 – Hollanda Ligi (S Sport)
  • 19.00 – Futbol Anadolu (TRT Spor)
  • 20.00 – ZTK 4 Büyükler Özet (A Spor)
  • 20.00 – İspanya LaLiga (S Sport)
  • 21.00 – Süper Lig Analiz (A Spor)
  • 21.30 – Made in Italy (S Sport Plus)
  • 22.00 – İtalya Serie A (S Sport Plus) – Canlı
  • 22.30 – Tottenham – Newcastle United (beIN Sports 2) – Canlı
  • 22.30 – Chelsea – Leeds United (beIN Sports 4) – Canlı
  • 22.30 – Everton – Bournemouth (beIN Sports 5) – Canlı
  • 22.45 – Hertha Berlin – Freiburg (Sıfır TV) – Canlı
  • 23.00 – Napoli – Como (TRT Spor) – Canlı
  • 23.15 – West Ham United – Manchester United (beIN Sports 3) – Canlı
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
