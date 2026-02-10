Bugün maç var mı? 10 Şubat Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

10 Şubat Salı akşamı spor dünyasında heyecan zirveye tırmanıyor. Akşam saatlerinde oynanacak karşılaşmalar, özellikle futbol sahalarında yaşanacak kritik mücadelelerle sporseverlerin odağında yer alıyor. Büyük rekabetlere sahne olması beklenen maçlarda takımların performansları kadar, karşılaşmaların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar da yakından izleniyor. Gecenin öne çıkan müsabakalarına dair tüm detaylar haberin devamında…

YAYINLAR

07.00 – UEFA Avrupa Ligi Öne Çıkan Maçlar (TRT Spor)

07.30 – Hollanda Eredivisie Özetler (TRT Spor)

08.00 – Başlama Vuruşu (HT Spor)

10.15 – Trendyol Süper Lig Goller (TRT Spor)

12.30 – Muhabir Saati (TRT Spor)

12.30 – İspanya LaLiga (S Sport)

14.00 – İtalya Serie A (S Sport Plus)

16.00 – Hedef Süper Lig (TRT Spor)

18.00 – İtalya Serie A (S Sport Plus)