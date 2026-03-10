Bugün maç var mı? 10 Mart Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

10 Mart Salı akşamı, futbolseverler büyük bir heyecan yaşayacak. Liglerde kritik puan mücadeleleri ve takımların sıralama için sahaya çıkacağı maçlar gündemde öne çıkıyor. Taraftarlar, karşılaşmaların saatlerini ve yayın kanallarını merakla araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

10:15 - UEFA Şampiyonlar Ligi Goller - TRT Spor

12:30 - Hedef Süper Lig - TRT Spor

13:30 - Vanspor – Adana Demirspor - BeIN Haber / TRT Spor

/ TRT Spor 16:00 - Serik Bld. – Pendikspor - BeIN Haber / TRT Spor

19:00 - Şampiyonlar Ligi Özel - A Spor

19:30 - Maç Özel - TRT Spor