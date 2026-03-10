Haberler

Bugün maç var mı? 10 Mart Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

10 Mart Salı, spor severler için dolu dolu bir program sunuyor. Futbol ve basketbol liglerinde kritik karşılaşmalar sahne alacak, şampiyonluk mücadelesi ve önemli maçlar gündemin merkezinde olacak. Taraftarlar maç saatleri ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, bugün maç var mı? 10 Mart Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

10 Mart Salı akşamı, futbolseverler büyük bir heyecan yaşayacak. Liglerde kritik puan mücadeleleri ve takımların sıralama için sahaya çıkacağı maçlar gündemde öne çıkıyor. Taraftarlar, karşılaşmaların saatlerini ve yayın kanallarını merakla araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

  • 10:15 - UEFA Şampiyonlar Ligi Goller - TRT Spor
  • 12:30 - Hedef Süper Lig - TRT Spor
  • 13:30 - Vanspor – Adana Demirspor - BeIN Haber / TRT Spor
  • 16:00 - Serik Bld. – Pendikspor - BeIN Haber / TRT Spor
  • 19:00 - Şampiyonlar Ligi Özel - A Spor
  • 19:30 - Maç Özel - TRT Spor

  • 20:00 - Maç Önü - TRT 1
  • 20:00 - Manisa FK – Sarıyer - BeIN Haber / TRT Spor
  • 20:45 - Galatasaray – Liverpool - TRT 1
  • 21:30 - Devre Arası - A Spor
  • 22:30 - Avrupa Gecesi - A Spor
  • 22:45 - Maç Özel - TRT Spor
  • 23:00 - Newcastle – Barcelona / Atletico Madrid – Tottenham / Atalanta – Bayern Münih - Tabii
  • 00:30 - Son Sayfa Gece - A Spor
  • 01:00 - Avrupa Stüdyosu - TRT Spor
Sahra Arslan
