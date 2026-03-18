Bugün kimin maçı var? 18 Mart bu akşam ne maçı var, Galatasaray kimle oynuyor?

Bugün ne maçı var? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda takımlar çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları kapsamında günün programında dört karşılaşma yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray, İngiltere'de Liverpool deplasmanına çıkarken, Avrupa'nın önemli ekipleri de aynı akşam sahne alacak.

Günün diğer maçlarında ise Barcelona ile Newcastle United saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Saat 23.00 seansında Bayern Münih ile Atalanta ve Tottenham ile Atletico Madrid mücadele edecek.

BUGÜN NE MAÇI VAR, GALATASARAY KİMLE OYNUYOR?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Anfield Stadı'nda oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak ve karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Mücadele TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray'a çeyrek finale yükselmek için beraberlik yeterli olacak. Tek farklı mağlubiyet halinde karşılaşma uzatmalara gidecek, iki ve üzeri farkla alınacak yenilgi ise Avrupa defterinin kapanmasına neden olacak.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamladı. Play-off turunda Juventus ile eşleşen ekip, ilk maçı 5-2 kazanıp deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 kaybetmesine rağmen adını son 16 turuna yazdırdı.

Liverpool ise organizasyonda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. İngiliz temsilcisi, 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.